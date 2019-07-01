Bir Bakışta BirGün (1 Temmuz 2019)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsündeki çalışma nedeniyle oluşan trafiğin azaltılması için alınan tebdirleri açıkladı.
İstanbul Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk portresinde Atatürk’ün kaşları birleştirildi. Olayla ilgili açıklama yapan Valilik Halkla İlişkiler Müdürü, tweet’i kendisinin attığını ve Atatürk’ün kaşlarının arasındaki boşluğun “otomatik olarak doldurulduğunu” öne sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğine getirilen Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut’un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptıkları toplantıda maaşlarının 13 bin liradan 18 bin liraya çıkarılması kamuoyunda tepki çekmişti. Arınç katıldığı bir programda eleştirenlere “Edepsiz” dedi.
Son 4 yıldır İstanbul Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kasım Kutlu, yaptığı yazılı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İsrail’de bir uçağın tekerleklerindeki arızanın ardından kırmızı alarm verildi. Havadaki uçağın inişine hazırlık olarak 100’den fazla ambulans havalimanına getirildi. Uçağın fren sistemleri kullanılarak yapılan inişte sorun yaşanmadı.
Libya’da General Halife Hafter’e bağlı güçler tarafından alıkonulan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı 6 denizci serbest bırakıldı. Gemicilerin görevli oldukları gemilere döndükleri belirtildi.
Yüksek Seçim Kurulu’nun hukuka aykırı bir şekilde atadığı Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun işe aldığı kişinin işe gelmediği tespit edildi. HDP’li Meclis üyelerinin işe gelmediğini tespit ettiği kişi işten çıkarıldı.
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan kararname ile Kocaeli İl Müftülüğü’ne atanan Sinan Cihan’ın kızı Ravza Cihan’ın, aynı müftülükte müftü yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
Ankara’da, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ve savcılık kararıyla re’sen tahliye edilen, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan B.’nin cezaevinden çıkar çıkmaz verdiği emeklilik dilekçesi jet hızıyla onaylandı.
Fransa’da devam etmekte olan sıcak hava dalgasının nükleer santrallerin geçici olarak kapatılmasına sebep olabileceği açıklandı. Nehir seviyelerinin tarihi düşüklükte olduğu ve santralleri soğutacak su sağlayamadığı aktarılıyor.