Bir Bakışta BirGün (2 Temmuz 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1Yine tarikat yurdu, yine yangın!

Aydın’da Süleymancılar tarikatına ait Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği yurdunda yangın çıktı.

2AKP’den “İBB’nin kayıp araç filosu” haberlerine yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ‘İBB’nin kayıp araç filosu bulundu’ iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bazı haber sitelerince verilen haberin kesinlikle aslı astarı yoktur.” ifadelerini kullandı.

3Haziran ayında hem ihracat hem ithalat azaldı

Üretim yapısı ithalata bağımlı olan Türkiye’de ithalatın uzun süredir azalması artık ihracatı da etkiliyor.

4Belediye deposundan, “Gökçek Gidecek Sol Gelecek” broşürleri çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bir depodan, Osman Gökçek’in seçim afişleri ile “Gökçek Gidecek Sol Gelecek” yazılı broşürler çıktı. 2009 yılındaki yerel seçimlerde gündeme gelen ve Gökçek’in, “Benimle alakası yok” dediği afişlerin oğlunun seçim afişleriyle aynı depodan çıkması dikkati çekti

5Hürriyet, ‘Demirören Medya Grubu el değiştiriyor’ iddiasını yalanladı

Hürriyet gazetesinden “Demirören Medya Grubu’nun el değiştireceği” iddiasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

6Sivas katliamının 26. yılında, katledilenler anıldı

Sivas’ta toplanan binlerce kişi, 33 kişinin yanarak can verdiği Madımak Oteli’ne yürüdü. Otel önünde toplanan binler, otelin ‘utanç müzesi’ne çevrilmesini isteyerek, adalet talep etti.

Fotoğraf: İHA

7AYM, CHP’nin AA başvurusunu kabul etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Anadolu Ajansı’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanmasıyla ilgili olarak CHP’nin yaptığı başvuruyu kabul etti.

8Dışişleri: BM’nin SDG’yle anlaşma imzalamasını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında çocuk savaşçılarla ilgili yapılan anlaşmaya tepki gösterdi.

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