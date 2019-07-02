Bir Bakışta BirGün (2 Temmuz 2019)

Aydın’da Süleymancılar tarikatına ait Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği yurdunda yangın çıktı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ‘İBB’nin kayıp araç filosu bulundu’ iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bazı haber sitelerince verilen haberin kesinlikle aslı astarı yoktur.” ifadelerini kullandı.
Üretim yapısı ithalata bağımlı olan Türkiye’de ithalatın uzun süredir azalması artık ihracatı da etkiliyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan bir depodan, Osman Gökçek’in seçim afişleri ile “Gökçek Gidecek Sol Gelecek” yazılı broşürler çıktı. 2009 yılındaki yerel seçimlerde gündeme gelen ve Gökçek’in, “Benimle alakası yok” dediği afişlerin oğlunun seçim afişleriyle aynı depodan çıkması dikkati çekti
Hürriyet gazetesinden “Demirören Medya Grubu’nun el değiştireceği” iddiasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Sivas’ta toplanan binlerce kişi, 33 kişinin yanarak can verdiği Madımak Oteli’ne yürüdü. Otel önünde toplanan binler, otelin ‘utanç müzesi’ne çevrilmesini isteyerek, adalet talep etti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Anadolu Ajansı’nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlanmasıyla ilgili olarak CHP’nin yaptığı başvuruyu kabul etti.