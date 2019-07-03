Bir Bakışta BirGün (3 Temmuz 2019)

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili ‘asıl kusurlu’ bulunan TCDD personeli Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım’ın ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı. Mahkeme heyeti, dava dosyasından çekildiğini açıkladı.
2Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜİK verilerine göre TÜFE’de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.
Bireysel döviz alımında Banka Sigorta Muamele Vergisi’nin (BSMV) binde 1’den 2’ye çıkarılmasının planlandığı bildirildi.
Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolündeki el Bab ilçesinde meydana gelen eş zamanlı iki patlamada 2 sivil öldü, 28 sivil yaralandı. Saldırılar, bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirildi.
İYİ Parti, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.
Sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) zammı geldi. Yasa ile daha önce yılda 2 kez enflasyon güncellemesi yapılacağı belirtildiği için bu kez yeni ÖTV oranlarını gösteren liste Resmi Gazete’de yayımlanmadı.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı etkileyen enflasyon rakamıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu.
İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile AKP’li Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında G-20 zirvesinde gerçekleşen görüşme sonrası verilen mesajlara karşın, yaptırım planının halen devrede olduğunu açıkladı.