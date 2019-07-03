Bir Bakışta BirGün (3 Temmuz 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1Çorlu tren faciası davasında mahkeme heyeti dosyadan çekildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren faciasıyla ilgili ‘asıl kusurlu’ bulunan TCDD personeli Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım’ın ‘taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı. Mahkeme heyeti, dava dosyasından çekildiğini açıkladı.

2Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK verilerine göre TÜFE’de 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

Memur ve emekli maaşına yapılacak zam belli oldu

3Bireysel döviz alımında vergi artıyor

Bireysel döviz alımında Banka Sigorta Muamele Vergisi’nin (BSMV) binde 1’den 2’ye çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

4El Bab’ta patlama: 2 ölü, 28 yaralı

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin kontrolündeki el Bab ilçesinde meydana gelen eş zamanlı iki patlamada 2 sivil öldü, 28 sivil yaralandı. Saldırılar, bomba yüklü motosikletlerle gerçekleştirildi. 

Fotoğraf: AA

5İYİ Parti’den Osman Öcalan’ı ekrana çıkartan TRT hakkında suç duyurusu

İYİ Parti, Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sırasında ekrana çıkarılmasıyla ilgili TRT hakkında suç duyurusunda bulundu.

6Sigara ve alkole zam

Sigara ve alkol ürünlerine Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) zammı geldi. Yasa ile daha önce yılda 2 kez enflasyon güncellemesi yapılacağı belirtildiği için bu kez yeni ÖTV oranlarını gösteren liste Resmi Gazete’de yayımlanmadı.

7‘Enflasyonu düşük göstermek için marketleri arayıp fiyatları indirttiler’

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı etkileyen enflasyon rakamıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu.

8Reuters’a konuşan ABD’li yetkili: Yaptırımlar konusunda değişen bir şey yok

İngiliz Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile AKP’li Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında G-20 zirvesinde gerçekleşen görüşme sonrası verilen mesajlara karşın, yaptırım planının halen devrede olduğunu açıkladı.

9Putin, INF’nin askıya alınmasını öngören yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

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