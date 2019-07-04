Bir Bakışta BirGün

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birgun.net
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1Ankara’daki YHT kazasının bilirkişi raporu: Hat, eksiklere rağmen açıldı

Ankara’da, 13 Aralık 2018’de, 9 kişinin öldüğü Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazası ile ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, kazanın 3 ana nedenden kaynaklandığı belirtilirken, “Birinci ana nedeni hattın eksikleri olduğu halde açılması diğer bir ifade ile hattın açılması için acele edilmesidir” denildi. 

2Aladağ’da karar günü: Adalet istiyoruz

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar’a ait cemaat yurdunda çıkan ve 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili davada karar duruşması görülüyor.

3AİHM’ye seçilen yargıç Saadet Yüksel’in yemin törenine şaşırtan katılım

Saadet Yüksel için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Strasbourg’daki merkezinde düzenlenen yemin törenine Türkiye’deki yargı organlarının en üstünde yer alan isimlerin katılması dikkat çekti.

4İBB’de alım-satımlar durduruldu, tüm izinler iptal

İBB’de tüm birimlere gönderilen genelgelerle müdür ve üstü pozisyonlarda görev yapanların izinleri iptal edildi. Ödemeler, ihaleler, personel alımı, alım-satım ve kiralamalar da durduruldu.

5Türkiye, İsviçre’ye nota verdi

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler yetkilisiyle Suriye Demokratik Güçleri arasında yapılan çocuk savaşçılara ilişkin anlaşmaya karşı İsviçre’ye nota verdiği açıklandı.

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