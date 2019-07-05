Bir Bakışta BirGün (5 Temmuz 2019)

Yargıtay, FETÖ davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu, Mehmet Altan hakkında “FETÖ’nün darbe çağrışımı” davasında beraat kararı verilmesine hükmetti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı eski bakan Ali Babacan’a FETÖ soruşturmasında karar verdi.
AKP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı ve 2018 genel seçimlerinde Zonguldak’tan milletvekili adayı olan Züleyha Yazıcı Arıman’ın eşi Vedat Arıman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla iktidara isyan etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veri kopyalama hamlesine karşı çıkan ve ‘Canımı veririm yine size bilgileri vermem’ diyen Selim Karabulut görevden alındı.
Reyhanlı’da saat 13:00 sıralarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü.
İçişleri Bakanlığı, Adıyaman Besni Belediye Teftiş Raporu’na ilişkin yapılan “şıra” haberlerinde, AKP’li Ahmet Aydın ve Mehmet Metiner hakkında “olumsuz algı oluşturulduğunu” savundu ve hukuki işlem başlattığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) resmi atamalar yapıldı. Yavuz Erkut İBB’nin yeni genel sekreteri oldu. Mehmet Çakılcıoğlu genel sekreter yardımcısı, Murat Ongun, Yiğit Duman ve Ertan Yıldız başkan danışmanları, Yavuz Saltık özel kalem müdürü, Eren Sönmez birinci hukuk müşaviri ve Erol Özgüner de bilişim danışmanı olarak atandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Finansal Kurumlar Birliği’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, Türkiye’nin kur ataklarına karşı “eskisinden çok daha iyi mücadele edecek tecrübeler kazandığını” savundu.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre, haziran ayında en az 124 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu yılın ilk altı ayında yaşamını yitiren işçilerin sayısı ise en az 840.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya yapımı S-400 hava savunma sisteminin ilk parçalarının, Türkiye’ye sevk edilmek üzere pazar günü uçaklara yükleneceği haberlerinin doğru olup olmadığı sorulunca, söz konusu sistemin gönderimine ilişkin yapılan anlaşmanın şartlarının plana göre yerine getirilmekte olduğunu söyledi.