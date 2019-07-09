Bir Bakışta BirGün

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP kurucuları arasında yer alan eski bakan Ali Babacan’ın partiden istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu KADEM için ‘Soros projesi’ benzetmesinde bulundu. Kaplan’a Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’dan yanıt geldi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na müdahalesi sonucu asgari ücrette 8 dolar azalma kaydedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın Merkez Bankası’na müdahalesi dört günde asgari ücretlinin maaşını 8 dolar, sofrasındaki ekmeği de 30 adet azalttı” dedi.
Strasbourg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.