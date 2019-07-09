Bir Bakışta BirGün

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birgun.net
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1AKP’den Ali Babacan’ın istifasına ilişkin açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP kurucuları arasında yer alan eski bakan Ali Babacan’ın partiden istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

2Yeni Şafak yazarından Erdoğan’ın kızına: ‘Soros projeleriyle aileyi çökerten…’

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu KADEM için ‘Soros projesi’ benzetmesinde bulundu. Kaplan’a Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’dan yanıt geldi.

Fotoğraf: İHA

3‘Merkez Bankası’na müdahale asgari ücreti 8 dolar azalttı’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na müdahalesi sonucu asgari ücrette 8 dolar azalma kaydedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın Merkez Bankası’na müdahalesi dört günde asgari ücretlinin maaşını 8 dolar, sofrasındaki ekmeği de 30 adet azalttı” dedi.

4AİHM’den Demirtaş kararı

Strasbourg’da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Fotoğraf: Arşiv

5Fransa ülke dışına uçuşlara ‘ekoloji vergisi’ getirecek

Fransa, ülke dışına yapılacak uçuşlara ekoloji vergisi getirecek. Vergiden elde edilen gelir toplu ulaşım için kullanılacak.

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