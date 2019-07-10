Bir Bakışta BirGün (10 Temmuz 2019)

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Şule Çet’in geçen yıl Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesinin ardından başlayan ve katil zanlıları Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın yargılandığı davanın üçüncü celsesi görüldü. Duruşma öncesi Ankara Adliyesi önünde Şule Çet için adalet talebi dile getirildi.
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Mehmet İhsan Şimşek görevinden istifa etti.
‘Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. İlk ve ortaokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı.
Trump’la ilgili “Beceriksiz”, “Özgüvensiz” dediği elektronik posta yazışmaları sızdırılan İngiltere’nin ABD Büyükelçisi Kim Darroch’ın istifa ettiği duyuruldu.
ABD’nin Almanya’dan Suriye’ye asker gönderilmesini istemesi üzerine yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki birliklerine ek asker göndereceği öne sürüldü. İddianın kaynağı ise ABD merkezli Foreign Policy haber sitesi ve İngiltere merkezli The Guardian gazetesi oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Kurulu’nda konuştu. Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınması ile ilgili “Verilen talimatlara uymayan bu arkadaşımızın değişmesi gerektiğine inandık. Merkez Bankası’nda yaptığımız görev değişikliği nedeniyle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz mümkün değil.” dedi.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın “Tayyip Erdoğan’ın uçağına asla binmeyeceğim” sözleri sonrası Erdoğan’ın uçağına binmesine değindi. Bugünkü köşesinde konuya yer veren Altaylı, “Ahmet Hakan’ın yapmaması gereken şey gitmesi değil daha önce ‘Gitmem’ demiş olmasıdır. Böyle bir cümle kurmak için gerçekten bu mesleğin erbabı olmamak gerekir” dedi.