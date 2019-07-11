Bir Bakışta BirGün (11 Temmuz 2019)

Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması soncu çıkan gazdan 19 personel etkilendi. Hastanenin giriş katı tahliye edildi
CHP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Sözcüsü Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla yapacağı Buca Metro hattı projesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 18 aydır verilmeyen onayı TBBM gündemine taşıdı.
Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde söndürme soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada en az 13 kişi ölürken, patlama sebebiyle yaralananlar da olduğu aktarılıyor.
İŞKUR’un Haziran ayı verilerine göre 899’u doktoralı, 20 bini yüksek lisans mezunu, 664 bini ise lisans mezunu kayıtlı işsiz var.
İstanbul Esenler Otogarı’nın otopark işletmesi resmen İBB’ye bağlı İSPARK’a devredildi.
Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada mahkemeye sunulan bilimsel mütalaada, önemli bilgilere yer verildi. Şule Çet’in düştüğü yer ile bina arasında 4 metre mesafe olduğu belirtilen raporda, “Şule Çet’in, serbest düşme ile yatay planda yaklaşık 4 metrelik bir mesafeyi kat etmesi mümkün olmayıp, bu mesafenin kat edilebilmesi için Şule Çet’in başka kişi ya da kişilerce pencereden boşluğa doğru atılması ya da kendisini ittirmesi sureti ile bir hız kazanması gerekmektedir” denildi.