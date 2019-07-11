Bir Bakışta BirGün (11 Temmuz 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1Ankara’da bir hastanede ‘kimyasal madde’ döküldü

Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, içinde kimyasal madde bulunan şişenin kırılması soncu çıkan gazdan 19 personel etkilendi. Hastanenin giriş katı tahliye edildi

218 aydır Saray’dan onay bekleyen Buca metrosu Meclis gündeminde

CHP İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Sözcüsü Murat Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi imkanlarıyla yapacağı Buca Metro hattı projesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 18 aydır verilmeyen onayı TBBM gündemine taşıdı.

3Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde söndürme soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

4Afrin’de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Patlamada en az 13 kişi ölürken, patlama sebebiyle yaralananlar da olduğu aktarılıyor.

5Diplomalı işsizlik rekor kırdı

İŞKUR’un Haziran ayı verilerine göre 899’u doktoralı, 20 bini yüksek lisans mezunu, 664 bini ise lisans mezunu kayıtlı işsiz var.

6Esenler Otogarı’nın otoparkı İSPARK’a devredildi

İstanbul Esenler Otogarı’nın otopark işletmesi resmen İBB’ye bağlı İSPARK’a devredildi.

7Şule Çet’in ölümüne ilişkin bilimsel mütalaa: 4 metre ileri düşmesi için atılması gerekir

Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada mahkemeye sunulan bilimsel mütalaada, önemli bilgilere yer verildi. Şule Çet’in düştüğü yer ile bina arasında 4 metre mesafe olduğu belirtilen raporda, “Şule Çet’in, serbest düşme ile yatay planda yaklaşık 4 metrelik bir mesafeyi kat etmesi mümkün olmayıp, bu mesafenin kat edilebilmesi için Şule Çet’in başka kişi ya da kişilerce pencereden boşluğa doğru atılması ya da kendisini ittirmesi sureti ile bir hız kazanması gerekmektedir” denildi.

8Faruk Bildirici, RTÜK Üyesi seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, RTÜK’ten boşalan üç üye için yapılan seçimde, AKP’den mevcut üye Nurullah Öztürk, CHP’den gazeteci Faruk Bildirici, HDP’den genel başkan yardımcısı Ali Ürküt seçildi. 