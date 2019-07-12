Bir Bakışta BirGün (12 Temmuz 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1S-400 teslimatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400’lerin Türkiye’ye intikaline bugün itibarıyla başlandığını duyurdu. NATO, AFP’ye yaptığı açıklamada, Türkiye’nin S-400 alımından “endişe duyduklarını” söyledi.

4 soruda S-400: Nedir? Neden Türkiye’de? ABD ve NATO neden istemiyor? Bundan sonra ne olacak?

New York Times: Türkiye’nin S-400 alması Putin için başarı

Hulusi Akar’dan S-400 açıklaması: Patriotların tedarikini değerlendiriyoruz

2İngiltere Hürmüz Körfezi’ne ikinci savaş gemisini gönderiyor

İngiltere’yle İran arasında yaşanan tanker gerilimi ve Hürmüz Körfezi’nde İngiliz bandrollü savaş gemisinin durdurulduğu iddiaları sonrası yeni bir hamle geldi. İngiltere’nin İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi’ne yeni bir savaş gemisi göndereceği iddia edildi.

3‘Mehmet Şimşek, Babacan hareketinin tam göbeğinde’

Ali Babacan ile birlikte hareket eden isimler arasında eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de bulunduğu öne sürüldü.

4İmamoğlu: Cumhurbaşkanı’na görüşme talebimizi ilettik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.İmamoğlu, Erdoğan ile görüşme talebini ilettiklerini açıkladı.

5Pendik’te hamile kadına saldıran magandalar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Pendik’te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesi ile Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. 

6Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat ve personel taşıyıcı araç takviyesi yapıldı.

7Adnan Oktar iddianamesi tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, 171’i tutuklu 226 kişi şüpheli, 125 kişi de müşteki olarak yer alıyor.

8Öcalan ve İmralı’daki diğer tutuklular için yapılan görüşme başvurusu reddedildi

Abdullah Öcalan ve İmralı’da bulunan diğer tutukluların ailelerinin İmralı’ya gitmek için yaptığı görüşme başvurusu reddedildi.

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