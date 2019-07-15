Bir Bakışta BirGün

Erdoğan’ın uçağına binmesiyle gündeme gelen Ahmet Hakan’ın Demirören Medya Grubu’nun başına getirileceği öne sürüldü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, cezaevlerine ilişkin yaptığı CİMER başvurusuna gelen yanıtı kamuoyu ile paylaştı. Adalet Bakanlığı tarafından gelen yanıtta, “Haziran 2019 tarihi itibari ile Türkiye’de inşaatı devam eden 114 adet Ceza İnfaz Kurumu bulunmaktadır” denilirken, ihale aşamasındaki ceza infaz kurumu sayısı ise 23 olarak açıklandı.
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP’nin çekirdek seçmeninin yüzde 38’den yüzde 27’lere düştüğünü söyleyerek, “Çözülme yaşayan seçmenin 4-5 puanlık bir kısmı tepkisini sandığa gitmeyerek gösterdi” dedi.
S-400 füze savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında iki uçak daha bugün Mürted Hava Meydanı’na indi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının bugün de devam ettiği açıklandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin notunu BB-‘ye indiren Fitch Ratings’in ve S&P’nin “terbiyesizlik yaptığını” söyledi. Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.
AKP’li Savcı Sayan Ağrı’daki kütüphane amacıyla yapılan bir binayı yıkarak yerine pazar yeri yapmak istemesine tepki gösteren yurttaşlara hakaret etti. Sayan, “Pazar deyince Twitter’daki hıyarlar, hıyar pazarı anlamış. Allah aşkına biri Twitter’daki aptallara anlatsın” dedi.
Genel sekreterin dışında genel sekreter yardımcılarının da bir çok şirketin yönetiminde yer aldıklarının hatırlatılıp “O şirketlerde de genel kurul süreci işletiliyor mu?” diye sorulması üzerine İBB Başkanı İmamoğlu “Suç duyurusunda bulunacağım” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde savcılara çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan’ı çağıracak ve soracak; ‘Ne istediler?’ ve ‘Siz ne verdiniz?’ İşte o gün FETÖ’nün siyasi ayağı da çözümlenmiş olacak” dedi.