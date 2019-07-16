Bir Bakışta BirGün (16 Temmuz 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1Kılıçdaroğlu’ndan iktidara ‘FETÖ’ tepkisi: Tamince’ye neden dokunulmuyor?

İktidara FETÖ eleştirilerinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Parası, dayısı olan dışarıya çıkıyor, gariban içeride kalıyor. Gariban içeride, parası/arkası olan dışarıda” ifadelerini kullandı. Eleştirilerine Fettah Tamince örneği ile devam eden Kılıçdaroğlu, “17-25 Aralık’ı milat almışlardı. Tamince, 17-25 Aralık’tan sonra Pensilvanya’ya giderek Gülen ile görüştü. Bu beyefendiye dokunan bile yok, neden?” diye sordu.

Fotoğraf: AA

2AKP’li Çelik, FETÖ’nün siyasi ayağını soran CHP’yi ‘siyasi sabotaj’ yapmakla suçladı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, basın açıklamasında bulundu. Çelik, konuşmasında CHP sözcüsü Engin Özkoç’u hedef aldı. CHP’yi siyasi sapotaj yapmakla suçladı.

3Mücadele kazandı: Saraçoğlu’na otopark yapılamayacak

Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi olan Ankara Saraçoğlu Mahallesi’ne yönelik imar planı iptal edildi. 

4Hamaney’den AB ülkelerine: Ey yüzsüzler!

Hamaney, İran’ın petrol tankerine el koyan İngiltere’yi deniz korsanlığıyla suçladı, yaptırım uygulayan AB ülkelerine de “Ey yüzsüzler!” şeklinde seslendi.

5Karlov suikasti davası: Sanıklar savunma yaptı, duruşma ertelendi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın duruşmasına devam edildi. 

6“İstanbul Sözleşmesi’yle değil Okçular Vakfı’nızla uğraşın”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iktidar ve yandaş basının İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almasına tepki gösterdi. Buldan, “Kadınların İstanbul Sözleşmesi’yle uğraşacağınıza gidin Okçuluk Vakfı’nızla uğraşın” dedi.

7Türk gemisine korsan saldırısı: 10 denizci kaçırıldı

Gine Körfezi’nin Nijerya açıklarında Paksoy-1 adlı bir Türk gemisi korsanların saldırısına uğradı. Gemide bulunan 10 Türk mürettebatın kaçırıldığı açıklandı.

8Siverek’teki katliam: Eski AKP’li vekil İzol’un oğlu da tutuklandı

Urfa’nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan eski AKP milletvekili Zülfikar İzol’un oğlu Bozan İzol tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 7’ye yükseldi.

9İşsizlik yine arttı!

Türkiye genelinde işsizlik, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9.6 düzeyinden, yüzde 13’e yükseldi. İşsizlik oranı Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyindeydi.

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