Bir Bakışta BirGün (16 Temmuz 2019)

İktidara FETÖ eleştirilerinde bulunan Kılıçdaroğlu, “Parası, dayısı olan dışarıya çıkıyor, gariban içeride kalıyor. Gariban içeride, parası/arkası olan dışarıda” ifadelerini kullandı. Eleştirilerine Fettah Tamince örneği ile devam eden Kılıçdaroğlu, “17-25 Aralık’ı milat almışlardı. Tamince, 17-25 Aralık’tan sonra Pensilvanya’ya giderek Gülen ile görüştü. Bu beyefendiye dokunan bile yok, neden?” diye sordu.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, basın açıklamasında bulundu. Çelik, konuşmasında CHP sözcüsü Engin Özkoç’u hedef aldı. CHP’yi siyasi sapotaj yapmakla suçladı.
Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi olan Ankara Saraçoğlu Mahallesi’ne yönelik imar planı iptal edildi.
Hamaney, İran’ın petrol tankerine el koyan İngiltere’yi deniz korsanlığıyla suçladı, yaptırım uygulayan AB ülkelerine de “Ey yüzsüzler!” şeklinde seslendi.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın duruşmasına devam edildi.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iktidar ve yandaş basının İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almasına tepki gösterdi. Buldan, “Kadınların İstanbul Sözleşmesi’yle uğraşacağınıza gidin Okçuluk Vakfı’nızla uğraşın” dedi.
Gine Körfezi’nin Nijerya açıklarında Paksoy-1 adlı bir Türk gemisi korsanların saldırısına uğradı. Gemide bulunan 10 Türk mürettebatın kaçırıldığı açıklandı.
Urfa’nın Siverek ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan eski AKP milletvekili Zülfikar İzol’un oğlu Bozan İzol tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 7’ye yükseldi.