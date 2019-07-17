Bir Bakışta BirGün (17 Temmuz 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1Hrant Dink davasında karar: ‘Vatan sağ olsun’ diyen Erhan Tuncel’e 99,5 yıl hapis cezası

Hrant Dink cinayeti davası kapsamında kamu görevlilerinin yargılandığı davadan dosyası “zaman aşımı” gerekçesiyle ayrılan 9 sanığın duruşmasında karar için ara verildi.

Fotoğraf: AA

2Erbil’de restorana silahlı saldırı: Konsolosluk görevlisi yaşamını yitirdi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Başkenti Erbil’deki bir restorana yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türk konsolosluk görevlisi yaşamını yitirdi.

3Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesinde talimat veren emniyet müdür yardımcısına ödül gibi ceza

Eskişehir’de, FETÖ’nün “altın çocuklar” diye nitelendirdiği, örgütün emniyet üst düzey kadrosunda yer alan İstihbarattan Sorumlu Eskişehir eski Emniyet Müdürü Yardımcısı Mustafa Aygün, Gezi Direnişi sırasında görevi kötüye kullandığı ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne neden olan polislere usulsüz talimat verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4Şule Çet’in öldürüldüğü plazada inceleme tamamlandı

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in, plazanın 20’nci katından düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili davaya bakan mahkemenin biyolojik lekelerin tespiti için bilirkişi eşliğinde olay yerinde başlattığı inceleme tamamlandı.

5“İncirlik’te ABD’nin nükleer silahı var”

NATO Parlamenter Asamblesi için hazırlanan bir raporda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu altı ülkede ABD’nin nükleer silahlarının saklandığı yer aldı.

6İnteraktif: Konut satışları yüzde 48 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı konut satış verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 oranında azalarak 61 bin 355 oldu.

7İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Yeşim Meltem Şişli atandı.

8CHP’li Günaydın’dan CNN Türk’e sert tepki: ‘Rezilsiniz, çamurunuzda boğulun’

CHP Parti Meclis üyesi Gökhan Günaydın, CNN Türk canlı yayınında kendisini hedef alan sözlere yanıt vermek istediğini ancak program formatına uygun olmadığı gerekçesiyle engellendiğini açıkladı.

9Fitch’ten Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasını değerlendirdi.

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