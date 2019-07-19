Bir Bakışta BirGün

1Yurt dışından getirilen telefon harçlarına büyük zam!
Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından alınacak harç tutarı 1500 lira olarak belirlendi.
AYM, CHP Milletvekili ve BirGün Gazetesi yazarı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun, kendisi hakkında hakaret içeren ifadelerin yer aldığı kitaplar ve makalelerle ilgili yaptığı başvuruyu haklı buldu. Hakaret içeren yazıların, “Kişinin şeref ve itibar hakkını ihlal edici” nitelikte olduğuna hükmeden yüksek mahkeme, Kaboğlu’na 5 bin 500 TL tazminat ödenmesine karar verdi.
İBB iştiraklerinde görev yapan genel müdür ve yönetim kurulu başkanlarının durumuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, “Yüzde 90’a yakın yönetimi kurulu başkanları ve vekilleri istifa etti” dedi.
Ankara 9.idare Mahkemesi, ODTÜ arazisinde ağaç katliamına neden olan yolun yürütmesini durdurdu. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ODTÜ yolu ağaç katliamı sorumlusu Verşan Kök ve Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, “Ulaşımda Demiryolu Gerçeği” raporunu açıkladı. Raporda, “kaza” gibi sunulan demiryolu cinayetlerinin, kamu işletmeciliği ve mühendislik bilimlerinin gereklerinin terk edilmesinden kaynaklandığı tespiti yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştirakleri Genel Müdürleri istifalarına ilişkin basın açıklamasında bulundu.
RS FM’de yayımlanan “Bi De Bunu Dinle” isimli programın sunucusu Yavuz Oğhan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’yla yapılan mülakat sonrası programla ilgili yeni bir karar verildiğini açıkladı. Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki’yle birlikte yaptıkları programa da son verildiğini duyurdu.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin kredi notunu geçen hafta indirmesinin ardından, 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü, görünümü negatif olarak açıkladı.
New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde Rıza Sarraf davasında yargılanıp 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, bugün tahliye oldu.
Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, istifa ettiğini açıkladı. Kosova savaşında yaşanan suçları araştırmak için kurulan Hollanda merkezli özel mahkemeye davetinden dolayı Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, 2 yıllık başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.