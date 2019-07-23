Bir Bakışta BirGün (23 Temmuz 2019)

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birgun.net
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1AKP ‘Kurucular Listesinden’ 14 kişiyi sildi

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AKP’nin Kurucular Listesi güncellendi. Güncellenen listede 68 kişilik kuruldan 6 kişinin istifa ettiği, 4 kişinin ihraç edildiği ve 4 kişinin vefat ettiği bilgisi yer aldı.

2Japonya: Rusya ve Çin’e ait uçakları engelleyeceğiz

Güney Kore’nin Rusya’ya ait savaş uçağını hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle taciz ateşi açtığını ilan etmesi ve Rusya’nın yalanlaması sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

3Vergilerin yüzde 10’u ‘günah vergisi’

2019’da 100 liralık verginin 10 lirası içki ve sigaradan toplanan ÖTV oldu. Doymuş yağ, şeker, enerji içecekleri, GDO’lu ürünlerden alınmayan vergilerin içki ve sigaradan alınması bu vergiyi günah vergisi haline getiriyor. Günah vergileri kaçak üretimin de önünü açıyor.

4Babacan’ın önceliği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi: Alternatif önerilerini açıklayacak

Babacan’ın liderliğini yaptığı yeni partinin kurulma çalışmaları hız kazandı. Babacan ve ekibi “Niye yola çıktık” dedikten sonra “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yargı bağımsızlığı, dış politika ve ekonomiye ilişkin eleştiri ve alternatif önerileri”ni açıklayacak.

5Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi

İstanbul depremlerinin 2 bin 300 yıllık geçmişini araştırdığını ifade eden İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “İstanbul’u etkileyecek 7.5 ve üstü bir depremin olması için bin yıl geçmesi gerekir” dedi.

6İngiltere’nin yeni başbakanı Boris Johnson

İngiltere’de eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri seçildi. Johnson yarın hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere’nin yeni başbakanı olacak.

7MSB: Türkiye ile ABD güvenli bölge çalışmalarına başladı

Türk ve ABD’li askeri yetkililer arasında, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı’nda başladı.

8Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne İpek Elif Atayman atandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne İpek Elif Atayman‘ı atadı.

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