Bir Bakışta BirGün (23 Temmuz 2019)

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AKP’nin Kurucular Listesi güncellendi. Güncellenen listede 68 kişilik kuruldan 6 kişinin istifa ettiği, 4 kişinin ihraç edildiği ve 4 kişinin vefat ettiği bilgisi yer aldı.
Güney Kore’nin Rusya’ya ait savaş uçağını hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle taciz ateşi açtığını ilan etmesi ve Rusya’nın yalanlaması sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
2019’da 100 liralık verginin 10 lirası içki ve sigaradan toplanan ÖTV oldu. Doymuş yağ, şeker, enerji içecekleri, GDO’lu ürünlerden alınmayan vergilerin içki ve sigaradan alınması bu vergiyi günah vergisi haline getiriyor. Günah vergileri kaçak üretimin de önünü açıyor.
Babacan’ın liderliğini yaptığı yeni partinin kurulma çalışmaları hız kazandı. Babacan ve ekibi “Niye yola çıktık” dedikten sonra “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yargı bağımsızlığı, dış politika ve ekonomiye ilişkin eleştiri ve alternatif önerileri”ni açıklayacak.
İstanbul depremlerinin 2 bin 300 yıllık geçmişini araştırdığını ifade eden İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “İstanbul’u etkileyecek 7.5 ve üstü bir depremin olması için bin yıl geçmesi gerekir” dedi.
İngiltere’de eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin lideri seçildi. Johnson yarın hükümeti kurmakla görevlendirilecek ve İngiltere’nin yeni başbakanı olacak.
Türk ve ABD’li askeri yetkililer arasında, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik çalışmalar Milli Savunma Bakanlığı’nda başladı.