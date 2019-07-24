Bir Bakışta BirGün (24 Temmuz 2019)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’de sansürün kaldırılmasının 111. yıl dönümü olan Basın Bayramı’na ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu.
Yaşamını yitiren ÖDP’nin kurucularından Haydar İlker’i yoldaşları, dostları, sevenleri bugün sonsuzluğa uğurladı.
Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 oransal zam istedi.
ABD’de tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın bulunduğu uçak, İstanbul’a indi. Atilla’yı havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesi karşıladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın belediye şirketleriyle ilgili eski belediye başkanı Melih Gökçek’le ilgili ilk suç duyurusunu yaptığı açıklandı.
Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı Türkiye toplantısının detaylarını Washington Post yazdı. Gazetenin haberinde toplantıda Trump’ın yaptırım yerine Türkiye ile müzakere seçeneğini gündeme getirdiği ve bunun tartışmalara neden olduğu belirtildi.
Türkiye’ye en çok kredi veren yabancı kurum olan Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye’ye yeni kredi vermeyi yıl sonuna kadar durdurdu. Karar Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına başlamasına karşı alındı.
Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi.
Düzce’de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasının ağır sonuçları olurken yaşanan felaketle ilgili yeni bir karar alındı. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada Düzce’nin “Afet Bölgesi” ilan edildiği duyuruldu.