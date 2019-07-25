Bir Bakışta BirGün (25 Temmuz 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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Fotoğraf: İHA

1TCMB’den faiz indirimi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizinde 425 baz puan indirime gidildi.

2Davutoğlu’ndan yeni parti için ilk somut adım

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti girişimini hızlandırarak Ankara’da ofis tuttu, parti programı ve tüzüğü için de çalışmalar başladı.

3MSB’den F-35 açıklaması: İptal edildi diyemiyoruz ama durduruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bilgilendirme toplantısında S-400’lerin teslim alınmasından F-35 programındaki son duruma ilişkin gelişmeler aktarıldı.

4Putin’den Türkiye’ye uygulanan vizenin kaldırılmasına ilişkin talimat

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Fotoğraf: Arşiv

5Ukrayna, Kerç Boğazı’nda bir Rus tankerine el koydu

Ukranya’nın Kerç Boğazı’nda bir Rus tankerine el koyduğu bildirildi.

6Bursa’da iştirakler AKP il teşkilatına çevrilmiş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, adeta paralel bir AKP il teşkilatına dönüştürülmüş durumda. Belediye iştirak şirketlerinin tamamının yönetim kurulu başkanı, Belediye Başkanı Alinur Aktaş. Başkanvekilliği kadroları da AKP Bursa İl Yönetim Kurulu üyelerine verilmiş.

Fotoğraf: Arşiv

7Libya açıklarında gemi battı: 116 göçmen kayıp, 132 göçmen kurtarıldı

Libya açıklarında batan teknede 116 göçmen denizde kayboldu. 132 göçmenin ise kurtarıldığı belirtildi.

8AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisini belediye iştirakine müdür atadı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun kendisini belediye iştiraki TRABEL şirketinin yönetimine atadığı ve buradan maaş aldığı ortaya çıktı.

9Trump’ın hedefindeki vekil isyan etti: Bugün Kaide’yi kınamayı mı unuttum, al sana Kaide

ABD başkanı Donald Trump’ın hedefinde olan Demokrat Parti’nin kadın vekillerinden olan mülteci kökenli Ilhan Omar, üzerinde artan baskılar olduğunu ifade ederek sert sözlerle tepki gösterdi. 

10Profesör babadan oğluna ‘kıyak’: Adrese teslim şartla yüksek lisansa kayıt!

Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü yüksek lisans programı için adrese teslim bir şart konularak aynı bölümdeki profesör babanın oğluna kayıt hakkı verildi.

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