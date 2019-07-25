Bir Bakışta BirGün (25 Temmuz 2019)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizinde 425 baz puan indirime gidildi.
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti girişimini hızlandırarak Ankara’da ofis tuttu, parti programı ve tüzüğü için de çalışmalar başladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bilgilendirme toplantısında S-400’lerin teslim alınmasından F-35 programındaki son duruma ilişkin gelişmeler aktarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.
Ukranya’nın Kerç Boğazı’nda bir Rus tankerine el koyduğu bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, adeta paralel bir AKP il teşkilatına dönüştürülmüş durumda. Belediye iştirak şirketlerinin tamamının yönetim kurulu başkanı, Belediye Başkanı Alinur Aktaş. Başkanvekilliği kadroları da AKP Bursa İl Yönetim Kurulu üyelerine verilmiş.
Libya açıklarında batan teknede 116 göçmen denizde kayboldu. 132 göçmenin ise kurtarıldığı belirtildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun kendisini belediye iştiraki TRABEL şirketinin yönetimine atadığı ve buradan maaş aldığı ortaya çıktı.
ABD başkanı Donald Trump’ın hedefinde olan Demokrat Parti’nin kadın vekillerinden olan mülteci kökenli Ilhan Omar, üzerinde artan baskılar olduğunu ifade ederek sert sözlerle tepki gösterdi.