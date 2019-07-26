Bir Bakışta BirGün (26 Temmuz 2019)

Haber / Yazı:
birgun.net
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1Erdoğan’dan yeni parti girişimlerine: Bedelini ağır öderler

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

2Cumhurbaşkanlığı’ndan anket adı altında fişleme

CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin tüm kamu çalışanlarının başkanlık sistemiyle ilgili yorumlarını ve kişisel verilerini içeren bir anket yapılmasını fişleme olarak nitelendirdi

3Kılıçdaroğlu: AKP artık Türkiye için sorun üreten bir partidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Afyon’da düzenlediği Yerel Yçnetimler Çalıştayı’nda konuştu.

4Seçim döneminde 853 kişi işe yerleştirildi: Kadrolaşmanın böylesi görülmedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde seçim takviminin açıklandığı 14 Aralık’ın iki gün sonrasından Mansur Yavaş’ın mazbatasını aldığı 8 Nisan’a kadar geçen sürede 853 kişi işe alındı

Zühtü Arslan

5Bakana, vekile çifte maaşa vize

AYM, CHP’nin iptal başvurusu üzerine akademisyen cumhurbaşkanı yardımcılarının, bakanların ve milletvekillerinin çift maaş almalarına olanak sağlayan düzenlemeyi oy çokluğu ile iptal etmedi.

6Uçağı değil teklifi iade ettiler

Meclis Başkanı Şentop tarafından “kaba ve yaralayıcı” gerekçesiyle iade edildi. Şentop’a tepki gösteren CHP’li Özel, “Teklif, Saray’ın talimatı sonucu iade edildi” dedi

7AYM’den Barış Akademisyenleri için ‘hak ihlali’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Barış Akademisyenleri’nin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.

8Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün gazetesi yazarı Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin davada, 2007 yılında tutuklanıp ardındansa serbest bırakılan ve geçtiğimiz günlerde dava kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal, bugün İzmir’de yakalandı.

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