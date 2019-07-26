Bir Bakışta BirGün (26 Temmuz 2019)

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.
CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin tüm kamu çalışanlarının başkanlık sistemiyle ilgili yorumlarını ve kişisel verilerini içeren bir anket yapılmasını fişleme olarak nitelendirdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Afyon’da düzenlediği Yerel Yçnetimler Çalıştayı’nda konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde seçim takviminin açıklandığı 14 Aralık’ın iki gün sonrasından Mansur Yavaş’ın mazbatasını aldığı 8 Nisan’a kadar geçen sürede 853 kişi işe alındı
AYM, CHP’nin iptal başvurusu üzerine akademisyen cumhurbaşkanı yardımcılarının, bakanların ve milletvekillerinin çift maaş almalarına olanak sağlayan düzenlemeyi oy çokluğu ile iptal etmedi.
Meclis Başkanı Şentop tarafından “kaba ve yaralayıcı” gerekçesiyle iade edildi. Şentop’a tepki gösteren CHP’li Özel, “Teklif, Saray’ın talimatı sonucu iade edildi” dedi
Anayasa Mahkemesi (AYM), Barış Akademisyenleri’nin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi.
Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün gazetesi yazarı Hrant Dink’in katledilmesine ilişkin davada, 2007 yılında tutuklanıp ardındansa serbest bırakılan ve geçtiğimiz günlerde dava kapsamında 15 yıl hapse çarptırılan Tuncay Uzundal, bugün İzmir’de yakalandı.