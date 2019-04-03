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03.04.2019
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Bir çocuk daha ‘mavi balina’ yüzünden yaşamına son verdi

birgun.net birgun.net

Van’ın Tuşba ilçesinde bir çocuğun, “mavi balina” adlı oyun nedeniyle intihar ettiği bildirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, yaptığı yazılı açıklamada, dün Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde yaşayan 14-15 yaşlarındaki 5 çocuğun piknik yapmak amacıyla Akköprü Tepesi’ne çıktığını belirtti.

Çocuklardan S.E.’nin tepeden atlayarak yaşamına son verdiğini aktaran Çohaz, haberi alan çocukların yakınları ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin diğer çocukların kendilerine zarar vermesini önlediğini kaydetti.

Abdurrahman Çohaz, soruşturma kapsamında, kurtarılan çocukların il müdürlüğü görevlilerinin refakatinde Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi görevlilerince ifadelerinin alındığını bildirdi.

Savcılık değerlendirmesi sonucunda 3 kız çocuğunun il müdürlüğüne bağlı ilk kabul birimine gönderilmesine karar verildiğini belirten Çohaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“3 kız çocuğu halen il müdürlüğümüze bağlı çocuk ilk kabul birimine kabulleri yapılmış olup, süreç içinde değerlendirme yapılacak, uygun görülen sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacaklardır. Ölüm olayının emniyet ve savcılık araştırması sonucunda ‘mavi balina’ oyunu nedeniyle meydana geldiği bildirilmiştir. Vefat eden kız çocuğu bugün toprağa verilmiştir. Ülkemizde zaman zaman meydana gelen bu üzücü olayların önüne geçmek için ailelerin çocuklarına sahip çıkarak, dünya ve dini eğitimlerini yaptırmaları, medyadaki sakıncalı sitelerden ve bu tür oyunlardan uzak durmalarını sağlamaları gerekmektedir.”

KaynakAA
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