Bir çöp toplayıcılık hikâyesi

İlke Kamar

Günümüz dünyasında gündelik hayatın tüm hazları hızlıca atığa dönüşür. Hepimizin önüne konan şey aynı amaca hizmet eder: Kullan-at! İhtiyaç duyulmayan her şeyi yaşamımıza dahil edip sonra da onlardan uzaklaşırız. Yaygın olarak ‘ne kadar çok tükettiğimizden’ yakınsak da her şeyin çabuk tüketilmesine uyum gösteririz aslında.Tümcesi olmayan bu slogan, tek başına, açık uçlu, yetersiz ve kusurlu, çoğu kez de yargılayıcı bir bağlam olmanın ötesine geçemez. Bu dünyanın kaçınılamaz kaderiymiş gibi tüketim terimi bulanıklaşıp, bir sis perdesinin ardına saklanır ve asıl mesele gözden kaçar. Zygmunt Bauman’ın Akışkan Hayat kitabında da dile getirdiği gibi “Tüketicilerle ve tükettikleri nesnelerle dolu bir dünyada, yaşam tüketimin hazları ve çöp yığınının yarattığı dehşet arasında tekinsizce sallanıp durmaktadır.”

Çoğumuzun neredeyse her gün evimizden uzaklaştırmaya çalıştığı atıkları toplayanlar dünyanın acımasız yanını en fazla deşifre eden bir görüntü aslında. Ama çoğunlukla bu sert hakikati görmezden gelerek çözülemez sandığımız çıkmazların, çelişkilerin ağırlığı altında ezilip gidiyoruz. Şüphesiz toplumları denetim mekanizmalarıyla yöneten rejimlerin köklerine kadar iniyor buna neden olan şey. Görmezden geldiğimiz hakikatin birilerini hüsrana uğratması da kaçınılmaz oluyor. Örneğin; her gün bir başka çöpün yanına ‘acaba işime yarar bir şey çıkar mı?’ hayaliyle giden çöp toplayıcılarının görüntüsü her türlü güçlüğe karşı ne zor bir savaş verildiğini katıksız bir şekilde ortaya koyuyor. Çoğunun zorlu bir hayat mücadelesini sürdürdüğünü söylemeye gerek var mı? İşte, Tanıdık Şeyler romanı çöp toplayıcılarının yaşamlarının ne kadar zor olduğunu yeniden hatırlattı bana.

Çiçek Adası’ndaki çöp yığınları

Kore edebiyatının önemli yazarlarından Hwang Sok-yong’un ikinci kitabı Tanıdık Şeyler, bir Asya hikâyesi sunuyor. Hwang Sok-yong’un 2011 yılında yayımlanan ancak dilimize henüz çevrilebilmiş bu romanı, çöp toplayıcılığının bile statü haline dönüştüğü Çiçek Adası’nda geçiyor. Çöp yığınlarının arasında, zengin mahallelerden gelen çöplere ulaşarak daha fazla para kazanmak isteyen bir anne ve oğlunun hikâyesi… Tekinsiz bir atmosferin hâkim olduğu romanda, karakterler tedirgin edici bir nesnellikle sergileniyor. Okuru bencilliğin, riyakârlığın ve kötülüğün dünyasına bakmaya davet eden yazar, kentlerin dışına itilen insanları başrole taşıyarak karanlıkla yüzleşmekten korkmayan okur için doyurucu bir okuma vadediyor.

Bir gecekondu mahallesinde yaşayan Pörtlek ve annesi babasının ortadan kaybolması üzerine, Çiçek Adası denilen çöp toplama bölgesine taşınır. Burası, insanların kullanıp kenara ittikleri, bıktıkları ya da kullanılamaz hala gelen eşyaların atıldığı bir çöplük. İnsanlar burada çöp yığınlarının içinde, işe yarayacağını düşündükleri şeyleri toplayarak para kazanmaya çalışır. Yüksek fiyata satabilecekleri geri dönüştürülebilen parçalar peşindeler. Yoğurt şişeleri, kavanozlar, boş kozmetik şişeleri, cam şişeler, teneke kutular… Siyah beyaz, kırmızı, mavi, yanar döner parlak yığınlar arasında en önemlisi değerli parçaları bulmak. Yani ‘tanıdık şeylere’ ulaşmak… Eski mahallelerinden uzaklaşarak, geldikleri bu yer, bin kullanılan eşyanın dur durak bilmeden atıldığı çöplerin zirve yaptığı bir alan. Günün her saati ayrı bir çöp sınıflandırmasının yapıldığı bir yer aynı zamanda. Yazar bir kamyonun kasasında, çöp alanına girişte hissedilen kasvetli ortamı şöyle betimler: “Kamyon yokuşu çıkıp oldukça geniş bir meydanda durunca çok güçlü olan kokudan neredeyse nefes alamaz oldular. Bu ağır koku biraz gübre, biraz kanalizasyon ve biraz da bozulmuş yiyecek kokusunun birleşmiş hali gibi, dayanılamayacak bir kokuydu. Karanlığın içinde durmadan yüzlerine, kollarına ve üstlerine yapışıp uçuşan, özelikle dudaklarının kenarı ile göz çevresine cesaretle çöreklenip soğuk ve yapışkan dokunaçlarını uzatan şeyler, bir sinek sürüsüydü”.

Romanın kahramanı Pörtlek, kendisini bir türlü örtüştüremediği, yabancılaştığı bu ortamda sıkıntılarla yaşar. Hwang Sok-yong, tehlikeye açık güvende olmayan koşullar altında hayata meydan okumayı düşünemeyecek kadar tuzaklar arasında yol almaya çalışan karakterleri ve bu karakterlerin verdikleri mücadeleyi göstermeyi seçiyor. İki bin barakanın bir arada bulunduğu mahalle denebilecek bu çöplükte neredeyse 6 bin kişi birlikte yaşar ve orada yaşayan herkes geçimini çöp yığınlarından sağlar. Pörtlek ve annesinin, Şef Asura ve oğlu Saçkıran’la tanışması, onların Çiçek Adası’ndaki yaşama ayak uydurmasını kolaylaştırırken bir yandan da ailelerin yakınlaşmasına neden olur. Çok geçmeden Pörtlek’in annesi ve Asura birlikte yaşamaya karar verir. Bu birliktelik Pörtlek ve Saçkıran abi-kardeş gibi bir ilişki geliştirirler ve böylece hikâye başlar. On üç yaşındaki Pörtlek’in gözünden şahitlik ettiğimiz hikâye, bizi toplumsal derinlikte bir sorgulamaya davet ederken, karakterler üzerinden dönemin sosyal dokusunu da ele alır.

Son derece yalın, gerçekçi zaman zaman da gerilim içeren bir roman Tanıdık Şeyler. Hwang Sok-yong kitapta aile kavramını merkeze alırken, insanların çelişkilerini çoğu zaman mizahi bir dille sunar okura. Cümlelerin aralarında küfürler ve argo sözcükleri de ironik ve absürd göndermelerle sıvayan bir anlatım tekniği degörürüz. Yersiz yurtsuzluk, yoksulluk, acı romanının belirleyici unsurları. Bunu yaparken karakterler kahramanlıktan uzak tutularak insani yanları ön planda tutularak idealleştirilmeden aktarılıyor okura. Hwang Sok- yong’un atmosfer yaratmadaki ustalığı da cabası. Zaman zaman dramatik kurgunun dalgalandığı noktalar duygu yoğunluğunu farklı bir düzleme taşıyarak okura sürükleyici bir okuma vadediyor. Bir romanın sahip olması gereken dengeli ritmi Çiçek Adası’nda yaşanan adayı dönüştüren olaylara hız vererek kuruyor. Romanın içine düşülen kötü şartlardan ve acı veren olaylardan sonra umut içeren sonla bittiği de bir gerçek.