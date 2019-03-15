Bir de buradan bakalım!

MEHMET ÖZÇATALOĞLU

Zaman değiştikçe masallarımız da değişiyor. Çocukluğumuzun masalları farklı biçimlerde önümüze geliyor. Değişimin karşısında hiçbir şeyin duramadığı gibi masallar da duramıyor. Zaten bugünün çocuklarına, bize anlatılan/ okunan masalları sunmak da olası değil gibi. Onlar bizim gibi “hayat ne getirirse yaşarız” demiyorlar. Arzuladığımız kadar olmasa bile yine de soruyorlar, sorguluyorlar. Sözün özü bizim dinleyerek uyuduğumuz masallar onları uyutmuyor. Aksine uyandırıyor. Neden böyle oldu, aslında böyle de yapabilirdi diyerek gözlerini faltaşı gibi açıyorlar. Bu değişimden nasibini alarak önümüze gelen bir masal var önümde: ‘Kırmızı Başlıklı Kız ve Vejetaryen Kurt.’ Ayesha L. Rubio tarafından yazılmış ve resimlenmiş kitabı Arden Yayınları çocuklarla buluşturuyor. ‘Daha önce hiç anlatılmamış bir masal’ olarak sunulan kitabı İspanyolca’dan dilimize Ayşen Gür çevirmiş.

Arden Yayınları yeni bir yayınevi. Yayın dünyasının sıkıntılı bir süreçten geçtiği dönemde cesur bir adım atarak ‘merhaba’ dediler okurlarına. Üç kitabı eşzamanlı sunarak selamladılar okurlarını. İlk olarak sözünü ettiğimiz ‘Kırmızı Başlıklı Kız ve Vejetaryen Kurt.’ Farklı olanları, aykırı davrananları kabullenmekte güçlük yaşadığımız bir gerçek. Bu kitapta da farklı bir kurtla karşılaşıyoruz. Ava çıkmaktan hoşlanmayan, köklerle ve bitkilerle beslenmeyi yeğleyen bir kurtmuş bu. Ailesi onun iyi bir avcı olmasını düşlese de bu sevimli dostumuz başka hayvanları avlayıp yemek yerine onlarla oyun oynamaktan hoşlanıyormuş. Haliyle sürekli olarak da aç geziyormuş. Aslında o korkak bir kurt değilmiş sadece vejetaryenmiş. Ayesha L. Rubio bizim masalımızdaki karakterlere sadık kalarak yeni baştan bir masal yazmış. Çok da keyifli olmuş. Hatta iyi ki yazmış da diyebilirim. Böylelikle dış görünüşün aldatabileceğini, önyargıyla yaklaşmanın hata olduğunu ve başka bir dünyanın da yaşanabileceğini en kestirmeden çocuklara anlatabiliriz. Hem de rahat, sağlıklı bir uykuya daldırarak.

Masallarla Dolu Bir Yıl

Arden Yayınları’nın çocuklara sunduğu masallar bununla bitmiyor. Bir başka kitap ‘Masallarla Dolu Bir Yıl.’ Dünyanın dört bir yanından 52 halk masalı ve efsane. Angela McAllister yazmış, ChristopherCorr resimlemiş ve yine Ayşen Gür dilimize kazandırmış. Rus, Alman, Çin, Letonya ve dünyanın diğer birçok kültüründen masallar okuyoruz bu kitapta. Böylelikle çocuklara farklı kültürleri kavrayıp kucaklama olanağı sunuyor. Çin Yeni Yılı, Divali, Bahar Bayramı, Müzik Günü, Lammas Günü, Dostluk Günü, Hasat Bayramı, Cadılar Bayramı, Ramazan…Hepsi bu kitapta hepsi bir arada. Kızılderililerin, Eskimoların, Avustralya yerlilerinin, Mayaların, Karayiplilerin masalları da…

Ciltli kapağı, rengârenk resimleriyle tam bir şölene davet ediyor çocukları. Sarı saman kâğıda basılmış kitaplardan masallar okumuş bir kuşağın temsilcisi olarak bugün böylesi kitapları görmek çok mutlu ediyor. Zaman zaman düşünüyorum, bugünün çocuklarını bize göre çok şanssız da bulurum. Özgürce sokaklarda oynayamıyorlar, üstünü kirletmek nedir bilmiyorlar, tırnak arasına kaçan kile bile çok yabancılar. Ama şanslı oldukları bir nokta belki de tek nokta bugün ellerine aldıkları kitaplar. Şöylesi bir ifade doğru olur anlatmak için sanıyorum. “Bizim renkli dünyamızda siyah beyaz kitaplarımız vardı, onlarınsa içine doğdukları bu karanlık dünyada rengârenk kitapları.” Bunu sağlayan yayınevleri de her daim var olsunlar. Yeni gelecek olanlar hoş gelirler. Arden Yayınevi de hoş geldi. Farklı bir heyecan getirdi.

Fantastik Kuşlar

Ve üçüncü kitaba gelirsek, ‘Fantastik Kuşlar’ bir boyama kitabı. Ortaçağ’da yaşamış minyatür sanatçılarının el yazması kitaplarda kullandıkları kuş figürlerinin örneklerinden oluşuyor. Bu figürler dünyanın en önemli müze ve kütüphanelerinde, özel koleksiyonlarda yer alan orijinal eserler üzerinde tek tek çalışılarak kitaba aktarılmış. Bu boyama kitabını çocuklardan daha çok büyükler sevebilir. O halde büyük küçük herkesin dikkatine diyerek noktalayalım.