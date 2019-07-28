Bir Eureka anı: Kahvaltılı tramvayda üzüntüleri unutmak üzerine

MERİÇ KIRMIZI – Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

Ishiguro’nun Günden Kalanlar (1989) kitabını çok sevmiştim. Sonrasında Beni Asla Bırakma (2005), Noktürnler (2009) ve Gömülü Dev’i (2015) İngilizceden okudum. İçlerinde en çok Günden Kalanlar’ın daha az incelik gerektirecek biçimde hızla değişen dünyanın bu değişim karşısında bocalayan kahramanının dokunaklılığından etkilenmiştim.

Bu kitabın James Ivory’nin yönettiği ve Emma Thompson, Anthony Hopkins gibi usta oyuncuların oynadığı 1993 yapımı filmi de çok güzeldir. Aynı anakronik ve yersizyurtsuz incelik Ishiguro’nun birçok yapıtında sezilebilir. Gömülü Dev’de de oğullarının peşine düşen yaşlı çiftin ilişkisi, özellikle erkeğin kadına yönelik tutumu müthiş bir sevecenlik içerir. Oysaki romanın sonunda adamın karısına olan sevgisinin az da olsa bir kuşku barındırdığını anlarız. Bu da adamın kadına olan incelik dolu jestlerini daha da anlamlı ve önemli yapar. Avunamayanlar’ı Samsun’da merkezdeki bir sahafta bulunca almıştım, önce bir arkadaşım okumak istedi, beğenmeyip, yarım bıraktı. The Guardian’da Ishiguro ile ilgili bir okuma topluluğu tartışması bünyesinde Sam Jordison’un 13 Haziran 2015’te yazdığı bir kitap eleştirisi de kitabı ilk birkaç bölümden sonra anlaşılmaz, izlemesi güç bulup, elinden bırakanları andıktan sonra, kitaptaki iyi yönlere değiniyor ve kimi çözümlemeler yapmaya çalışıyor.

Ben de okudukça olaylar daha somutlaşacak beklentisinden işin başında vazgeçerek okudum Avunamayanlar’ı ve sevdim. Belki naif kaçacak, ama Ishiguro’nun bu kitabını sevmemin nedeni de yine, aynı: karakterinin ve genel olarak, karakterlerinin kamusal yüzlerindeki incelikleri… Ishiguro bu inceltilmiş kamusal yüz ve tek tek insanların ve toplulukların içlerinde alttan alta kaynayan duyguların karşıtlığını da bize birçok yapıtında duyumsatıyor. Romanda kent kimliğiyle ilgili toplumsal çalkantıları olan küçük bir Avrupa kentine konser vermeye giden piyanist Ryder’in sürekli ondan bir şeyler isteyen kasabalılar karşısındaki yumuşak başlılığı da insanda büyük bir sempati uyandırıyor. İncelikleri nedeniyle kimseye doğrudan “hayır” diyemeyen Japonlar gibi, Ryder sürekli birilerinin isteği peşinden bir yerlere sürükleniyor, o an ilgilendiği başka ivedi bir işini yarım bırakarak ve kendi konser hazırlıklarına yeterince zaman ayıramadığı için de içi içini yiyerek. Beni bu yazıya oturtan şey ise, benden farklı olarak Ishiguro’nun Avunamayanlar’ını sevmeyen arkadaşımla ortaklaşa bir keşfimiz… Aynı Jean-Pierre Jeunet’nin 2001 yapımı Amélie’sinde Amélie’nin (Audrey Tautou) Nino’ya (Mathieu Kassovitz) tren istasyonlarında bulduğu ifadesiz yüzlü adamın birbirinin aynı fotoğraflarının gizini çözmesinde yardım etmesiyle Nino’nun yaşadığı aydınlanmayla gelen mutluluk gibi…

Ishiguro’nun Avunamayanlar’ının son sayfalarında Ryder artık bu küçük kentteki görevini bitirmiştir, planladığı konseri verememiş olsa da. Zaten ne yolunda gitmiştir ki… Yine de kendi karısı ve çocuğuna olmasa da –oğlu Boris’e duyduğu sevgiyi gösterme konusundaki yeteneksizliğini ya da böyle bir eksikliğin olduğunun bilincinde bile olmayışını yazar bize ustalıkla aktarır– kentin yaşayanlarına bir katkısı olmuş gibidir. Ryder’den umudunu kesen karısı ve oğlu onu son bindiği tramvayda bırakarak, inince, bir an buna üzülür, ama üzüntüsü sürücünün onu incelikli avutuşu ve tramvayda ilginç bir şeyi fark etmesiyle yatışır: Kenti bir ring hattı boyunca dönen tramvayda kruvasandan, kahveye çeşitli yiyecek ve içeceklerle zengin bir kahvaltı büfesi vardır. Ne zamandır bir şey yemediğini anımsar, genel olarak, bellek sorunu olan kahraman. Kendine bir kahve doldurur ve yanında oturan, hemen de inecek gibi gözükmeyen yolcuyla bir sohbet başlatma umuduyla yerine döner. Ishiguro romanını böyle hafif bir iyimserlikle bitirir.

Stacey Kent’in 2007 tarihli aynı adlı albümündeki “Breakfast on the Morning Tram” diye bir parçasında da içinde yolcuların kahvaltı edip, üzüntülerini unuttukları bir tramvay vardır. Parçanın sözlerine göre, kente düşlerinin tatili için gelen birinin bir biçimde kalbi kırılmış ve bütün gece gözüne uyku girmemiştir. Stacey Kent ona iyimserlik dolu sesi ile sabah ilk yapması gereken şeyi şarkıda öğütler: kentlilerin “kahvaltılı tramvay” dedikleri şeye binmek. Şarkıda tarif ettiği gibi Amsterdam Bulvarı’ndan tramvaya biner binmez vagonun arkalarında harika bir açık büfe göreceğini ve tabağını tıka basa doldurup, sırasına geçerek, dışarıda bir yandan, yürüyen kent tıkırdarken, kendine ziyafet çekebileceğini söyler. Beklentileri tutmamışsa da, biraz üstüne düşünüp, boş versindi ve kendini tarçınlı bir kekle şımartsındı. Sabah tramvayında kahvaltı ederek kısa zamanda yürek ağrısını unutacaktır. Tramvay ilk bindiğinde sessizdir, ama gittikçe yeni güne başlayan insanlarla dolacak ve insanlar bir yandan yiyip, bir yandan gülüp, şakalaşarak, tabakları elden ele aktaracaklardır. Kalp ağrısı gecesi az sonra çok geride kalacak ve gerçekte bir yabacı olsa da, ona kendini tam da evinde duyumsatacaklardır.

Romanı bitirip, Kent’in parçasının sözlerini anımsayınca, nasıl olur, iki farklı kulvardan insan aynı iç ısıtıcı, avutucu resmi bize sunar diye şaşkınlığımı kitabı beğenmeyen arkadaşıma söylemiştim. Aradan bir süre geçtikten sonra, aynı arkadaşım laf arasında Ishiguro da Stacey Kent için şarkı sözü yazmış deyince, kafamda ampuller yandı ve Eureka! mutluluk anını yaşadım. Gerçekten de, Stacey Kent’in Ishiguro’nun romanlarını okuyup, sevmesi ve bunu Ishiguro’ya yazmasıyla başlayan iletişimleri zamanla yakın arkadaşlığa dönüşünce, ortak iş de yapmaya karar vermişler. Böylece, Ishiguro Breakfast on the Morning Tram albümündeki dört parçanın sözlerini yazmış. Peki, bu kahvaltılı tramvay yalnızca, Ishiguro’nun düş gücünden mi kaynaklanıyor derseniz, Japonya, Brüksel ve Rotterdam gibi Avrupa kentleri, Hindistan, Yeni Zelanda, Avustralya, vb. birçok yerde kahvaltı olmasa da öğle-akşam yemeği verilen tramvayların izine rastladım. Kendi adıma yabancıların içinde kendimi evimde gibi duyumsayacağım kahvaltılı bir tramvayı yeğlerim.

Ishiguro gerçek anlamda bir İngiliz olsa da, onun anlatısı ve Japon yönetmenlerde geçmişten bu yana varmış gibi görünen bir izlek arasında da gevşek bir bağ kurulabilir. Bu izlek içine doğulan, zorunlu ailenin değil, sonradan özgürce seçilen ailenin daha değerli olduğu düşüncesidir. Samsun’da Japon filmlerine özel bir ilgi gösteren bir plakçı ve sahafın sayesinde 1957’deki yapımından yıllar sonra izlediğim, Yasujirō Ozu’nun Tokyo Hikâyesi’nden başlayıp, Hirokazu Koreeda’nın Altın Palmiye ödüllü Arakçılar’ına (2018) değişik filmlerde kişinin kendi aile üyelerinden çok, rastlantılar yoluyla tanıştığı yabancılara duyduğu yakınlık konusu işlenegelmiş. Belki Avunamayanlar’ın Ryder karakterinin tanımadığı insanlarla dolu kahvaltılı tramvayda onu bırakan karısı ve çocuğunun üzüntüsünü kolaylıkla unutmasının bu bakış açısıyla da bir ilgisi vardır.