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31.05.2019
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Bir garip inşaat

İBB’nin Pendik sahilindeki yeraltı otopark inşaatının tabelasında ‘ruhsat bilgileri, ihale bedeli gibi bilgilerin yer almaması’ tartışma yarattı. İnşaat mühendisi Doğan: “Bu bilgiler yazılmalıydı çünkü yurttaşlar İBB’nin bu tür işlerde harcadığı bütçeyi bilmeli”

Avatar Uğur Şahin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Pendik’in sahil tarafındaki ‘yeraltı otopark’ inşaatı, tartışma yarattı. İnşaatın tabelasında ‘ruhsat bilgileri, ihale bedeli, ihale tarihi ve işin teslim tarihine’ ilişkin bilgiler yazmıyor. Ancak imar mevzuatına göre, söz konusu bilgilerin tabelaya yazılması gerekiyor. Tabelada sadece, kontrol kurumu olarak, ‘İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri Müdürlüğü’ ibaresi ile yükleni firmanın adı yer alıyor.

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan eski İBB Meclisi’nin CHP’li Üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, “Bu bilgilerin olmaması yapının ruhsatının olmadığını çağrıştırmakta” dedi ve ekledi: “İnşaatın keşif bedeli, ihale bedeli, işin başlama ve teslim tarihinin de belirtilmesi gerekiyordu. İBB bu alanda yapılan inşaatın; ruhsat, proje, ihale bedeli, ihale tarihi ve proje müelliflerine varıncaya dek bilgilerin tabelaya yazılmasını sağlamalıydı. Kamuoyunun da bilgilendirmeli. Çünkü yurttaşlar, İBB’nin bu tür işlerde oluşan bütçeyi bilme hakkına sahip.”

RİSK TAŞIYACAĞI MUHTEMEL

“İBB, yasaları yok sayarak, yandaş firmalara ticari amaçla rant sağlamakta ve yaşam alanlarını betonlaştırmakta sınır tanımıyor” diyen Doğan, inşaatın sahil kesiminde olmasının da tehlike yarattığı görüşünde: “Söz konusu alan dolgu alanı ile iç içe olup kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalması muhtemeldir. Yapı yasağı olan ve mühendislik bilimine de ‘önemli alanlar’ olarak nitelendirilen alanlar olup, bu alanda yapılan yapılar risk altında olmakla birlikte ekonomik değildir. Yani olası bir depremde sıvılaşmanın olacağı, bu durumda yapının risk taşıyacağı muhtemel.”

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YANDAŞLARA RANT SAĞLANIYOR

İbrahim Doğan, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yurttaşlara açık olması gereken bu alanlar, bu şekilde özel kişi veya kurumların ticari amaçlı kullanımına verilerek yandaşlara peşkeş çektiriliyor. Bu durum kabul edilemez. İBB yasa gereği yurttaşlardan istediği ruhsat, proje ve eklerini, kendisi de yapmalı ve herkesin görebileceği yerde ilan etmeli.”

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