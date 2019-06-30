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30.06.2019
Anasayfa ÖZEL Bir garip sistem

Bir garip sistem

YKS 2018’de üniversiteye yerleşen öğrencilerin bir kısmı girdiği bölüme ilişkin sorularda sıfır net, hatta eksi net yaptı. Düşük netlerle girilebilen üniversiteler içinde Gazi Üniversitesi, ODTÜ, Ege Üniversitesi gibi köklü üniversiteler yer aldı

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

Yükseköğretim Program Atlası’nda (YÖK ATLAS) yer alan bilgiler oldukça çarpıcı detaylar ortaya koydu. Buna göre geçen yıl yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) yerleştiği bölümlerde okuyan birçok öğrenci o bölümle ilgili gelen sorulara çok düşük netlerle cevap verdi. Örneğin Fizik bölümünde okumasına rağmen bu bölümden sıfır net, hatta eksi net yapan öğrenciler bulunuyor. Uzmanlar düşük netlere rağmen Matematik ve Türkçe sorularından yüksek netler yaparak üniversiteye girilebildiğini söylüyor.

Kontenjanlar şişkin

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Eğitim Uzmanı Onur Soğuk bu durumun YKS’deki puanlamadan kaynaklandığını ifade etti. Soğuk şu ifadeleri kullandı: “Fizik, kimya, biyoloji bölümlerde çok fazla kontenjan var. Bu da bu kadar düşük netlerle bile böyle bölümlere girilmesine neden oluyor. Ayrıca bu bölümler artık en son tercih edilen bölümler oldu. Öğrenciler geleceksizlik kaygısıyla bu bölümleri son tercih olarak görüyor. Puanlama sisteminde de bir adaletsizlik var. Matematikten iyi net çıkaran istediği bölüme girebiliyor. Bu adaletsizlik giderilmediği sürece bu yıl da benzer şeylerle karşılaşabiliriz. Örneğin hukuk bölümünü kazananların yüzde 15’ini hali hazırda üniversite öğrencisi olanlar oluşturdu. Matematik bölümünde okurken böyle bir açık olduğunu fark ediyor ve sınava giriyor. Matematiği de iyi olduğu için hukuk kazanabiliyor.”

YÖK Atlas’ta yer alan bilgilere fizik bölümüne son sıradan giren bazı öğrencilerin okulları ve netleri şöyle:
• Yıldız Teknik Üniversitesi: -1,8
• Marmara Üniversitesi: 0
• Ege Üniversitesi: 0
• Gazi Üniversitesi: -2,0
• Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: -1,8
• Dicle Üniversitesi: -1,3
• Çanakkale 18 Mart Üniversitesi: -0,5
• Çukurova Üniversitesi: -1,3

Fizik öğretmenliği bölümünde de benzer şekilde eksi netlerle bölüme yerleşenler oldu. Bu bölümdeki üniversiteler ve netler ise şöyle gerçekleşti:
• Ortadoğu Teknik Üniversitesi: -0,5
• Balıkesir Üniversitesi: -0,5
• Marmara Üniversitesi: -0,3

Tarih bölümündeki durumlar da aynı şekilde gerçekleşti. Üniversiteler ve netler şöyle:
• Sakarya Üniversitesi: -0,5 (Tarih 2)
• Dicle Üniversitesi: -1,3 (Tarih 1)
• Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi: -0,3 (Tarih 1)
• Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: -0,3 (Tarih 1)
• Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: -1,0 (Tarih 1)
• Afyon Kocatepe Üniversitesi: -1,3 (Tarih 1)
• Yozgat Bozok Üniversitesi: -0,8 (Tarih 1)
• Siirt Üniversitesi: -0,3 (Tarih 1), 0,3 (Tarih 2)
• Iğdır Üniversitesi: -0,5 (Tarih 2)
• Yakın Doğu Üniversitesi: -1,3 (Tarih 2)
• Beykent Üniversitesi (Yüzde 50 burslu) : 0 (Tarih 1)
• İstanbul Aydın Üniversitesi (Yüzde 50 burslu): 0 (Tarih 1)
Kimya bölümünde de üniversiteler ve eksi netler şöyle gerçekleşti:
• Manisa Celal Bayar Üniversitesi: -0,3
• Giresun Üniversitesi: -0,3
• Ondokuz Mayıs Üniversitesi: -0,8

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