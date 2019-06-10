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11.06.2019
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Bahçeli’den “İsmail Küçükkaya” tepkisi: İzlemeyeceğim

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter hesabından A Milli Takım’ın İzlanda’da havalimanında bekletilmesine ve Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayın programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İzlanda’da yaşananları “rezalet” olarak tanımladı; canlı yayın için İsmail Küçükkaya’nın seçilmesine tepki gösterdi.

Bahçeli, şunları söyledi:

“İzlanda’da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir.

Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur.

İzlanda’yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.

Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provakatörlüktür. İzlanda’yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.

İzlanda ne yaparsa yapsın yenilmekten, başını öne eğmekten, insanlığın ve uluslararası spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır. Sporu husumete dönüştürenler kaybedecek ve haset içinde kıvranan, haya eksikliği yaşayan kendini bilmezler olarak anılacaklardır.”

CANLI YAYIN TEPKİSİ

Öte yandan Bahçeli, Pazar günü İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yapılacak Ekrem İmamoğlu-Binali Yıldırım canlı yayınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, programın moderatörlüğü için İsmail Küçükkaya’nın seçilmesine tepki göstererek, şunları söyledi:

“Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en uygun moderatörü sakin,sabırlı,anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz’dır.Tartışmaları ustalıkla yöneten,birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz’ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu.

Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de televizyonda karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir!

İsmail Küçükkaya’nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim.

Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur.

Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır.

Kaynak:AA

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