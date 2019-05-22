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23.05.2019
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Bir kadın daha evlenme teklifini kabul etmediği bahanesiyle öldürüldü

Aydın'da Seher Özer isimli genç kadın evlenme teklifini kabul etmediği bahanesiyle öldürüldü.

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Gün geçtikçe artan erkek cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 30 yaşındaki Seher Özer, Erdal Akın isimli erkek tarafından evlenme teklifini kabul etmediği bahanesiyle öldürüldü. 

Boşanma aşamasında olan Seher Özer, Erdal Akın tarafından pompalı tüfekle parkta vuruldu. Söz konusu şahıs, cinayeti işledikten sonra tüfeği göğsüne dayayarak intihar etti. 

Olay yerine gelen polis ekipleri Seher Özer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erdal Akın’ın da öldüğü aktarıldı. 

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