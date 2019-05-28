Bir kadın daha kıskançlık bahanesiyle öldürüldü

Burdur’da Azerbaycan vatandaşı olan 24 yaşındaki Ganıra Cabbarova, 24 yaşındaki Halil Acar tarafından kıskançlık bahanesiyle öldürüldü.
Takside 55 yerinden bıçaklanan Cabbarova olay yerinde hayatını kaybederken katil erkek hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın duruşmasında konuşan Halil Acar, kıskançlık bahanesini öne sürdü, “Kendimi kaybettim ve bıçaklamaya başladım” diyerek savunmasını yaptı.
Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.