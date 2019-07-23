Bir konserle hayat geçmez

Sevdenur DOĞAN

Devlet Konservatuarı mezunu ve her biri alanında uzman, dört kadından oluşan “Hanımeli” , dünyanın en eski çalgılarından olan arp ile kanun’u, İstanbul Kemençesi ile vokali bir araya getiriyor. Özge Öz’ün vokalliğini yaptığı, Burcu Aygider’in arp çaldığı, Kadriye Bozkurt Katıkçı’nın kanun ve Neva Cansın Gülses’in İstanbul kemençesi çaldığı grup ‘Hanımeli’ projesinde bir araya geldi. Ekiple projeyi ve gelecek çalışmalarını konuştuk

• Nasıl bir araya geldiniz, grup fikri nasıl ortaya çıktı?



Bu projeye başlamadan önce birbirimizle tanışıyorduk. Grup fikri müzik yönetmenimiz Yaşar Erdoğan’ın bizi bir araya getirmesi ile başladı. Yaşar böyle bir proje düşündüğünü söyleyince biz de seve seve yer almak istedik. Keyifli zamanlar geçirdik birlikte, güzel bir çalışma olduğuna inanıyoruz

• Gruptan önce de birlikte çalışıyor muydunuz?



Hayır, daha önce birlikte bir çalışmamız olmadı. Herhangi bir etkinlik ya da konserde hiç bir araya gelmemiştik ama herkes birbirini tanıyor ve çalışmalarından haberdar idi

• Devamı gelecek mi yoksa sadece bu proje için mi bir araya geldiniz?

Muhtemelen devamı gelmeyecek, çünkü çok fazla bir geri dönüş alamıyoruz. Ülkemizde bu tarz işler pek rağbet görmüyor. Aslında yapmak istediğimiz çok şey var ama geri dönüşü olmadığı için çalışma hevesi de kalmıyor. Albüm çıktığından beri yalnızca bir konserde yer aldık o da Gaziantep Belediyesi’nin düzenlediği “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği” idi

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• Hepinizin yaptığı farklı farklı işler var radyo, farklı albümler, konserler, kent orkestraları gibi… Bu şekildeki ayrı çalışmalarınıza da devam edecek misiniz?

Bu işler bizim asıl işlerimiz, tabi ki bu işlere devam ediyoruz. Yıl boyu sadece bir konser ile hayatımızı devam ettirebilmemiz çok zor ve bizim durumumuzda olan birçok müzisyen arkadaşımız var. Herkes yaptığı işe çok emek veriyor fakat geri dönüşü olmayınca bir yerde tıkanıp kalınıyor.

• Sizden bahsedilen basın bültenlerinde ve tanıtım haberlerinde ‘hanım’ ifadesi kullanılıyor. Bu rahatsız edici bir durum mu?

Hanımeli adını biz çok sevdik, adımızdan dolayı bu şekilde kullanılıyor olabilir. Elbette rahatsız olmuyoruz

• Hepinizin çok güçlü birer müzik eğitimi var. Bu eğitimin size katkısı olmuştur mutlaka, ama teoriye çok takılmanıza neden olup sizi yavaşlattığını düşündünüz mü hiç?

Hepimiz konservatuar mezunuyuz ve müzik eğitimine küçük yaşlarda başladık. Teorik olarak konservatuarda kendimizi daha da geliştirdik ve hatta içimizde doktora yaparak da devam eden arkadaşımız da var. Fakat yaptığımız işlerde teoriye takılmıyoruz, önemli olan anı yaşamak ve müziği hissetmektir. Bu albüm için de istenilen, hissedilen ve olması gereken oldu diye düşünüyoruz. Bir araya gelip meşk edildiği gibi icra edilen bir albüm oldu, ne fazla ne eksik.