20.03.2019
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Bir milyon haneye para girmiyor

Millet İttifakı liderlerinin dünkü adresi Antalya oldu. Kılıçdaroğlu, bir milyon eve para girmediğini, bu evlerde annelerin çocuklarını aç yatırdığını söyledi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ‘in Antalya mitingine ilgi büyüktü. İki lider, Millet İttifakı’nın Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Muhittin Böcek ile halkı selamladı.

Kendisini aday olarak gösteren tüm Antalyalılara teşekkür eden Muhittin Böcek, “Biz ittifakın adayıyız. Ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine çıkan bütün gönüllerin ittifakıyız. Antalya’ya gönül vermiş herkesle bir olmaya devam edeceğiz. Mutfaktaki yangın sönecek, biz varken kimse yatağına aç girmeyecek” dedi.

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Böcek’ten sonra konuşan Akşener ise şöyle seslendi: “İl ve ilçe başkan adaylarının rakibi Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Erdoğan, peki neden yerel seçimleri bir savaş alanına çevirmek istiyor? Çünkü söyleyeceği söz bitti. Birbirinizle kavga ederseniz kutuplaşacaksınız, sonuç itibarı ile yanan mutfak, EYT’ler, işsiz gençler, narenciyenin öldürülmesi konuşulmayacak. Bana, Kemal Bey ve Temel Bey’e ‘PKK’lı’ dedi. Size ‘terörist’ dedi. Senin karşında Meral Akşener var. Ayıptır ayıp. Hendekleri kazdıran sensin. Valilere, emniyet müdürlerine, ‘kafanızı yana çevirin’ diyen sensin. O hendekleri 793 şehitle kapatan kim bu milletin aziz evlatları. 793 şehidin hesabını vereceksin.”

Akşener’in ardından alana seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu “Bizim mücadelemiz Kuvayı Milliye mücadelesidir. Neden cehenneme döndürdüler bu ülkeyi. Hangi gerekçeyle bize her türlü iftira yapılıyor” diye seslendi.

Bir milyon haneye para girmediğini söyleyen CHP Lideri şöyle konuştu: “Bir milyon hanede annenin çocuğunu yatağa aç yatırması ne demektir. Devletin bütün hazinesini damada teslim etmiş. Antalya’dan saygın iş insanları TIR’larla beş kuruş almadan yardım gönderdiler. Bedava aldıkları domatesi biberi fakir fukaraya parayla sattılar. Bu ahlak mı? 17 yıl sonra soğan kuyrukları oldu. Milliyetçilik önemlidir. Yeri geldiğinde yedi düvele meydan okuyacaksın.”

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