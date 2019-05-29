Bir yanda siyanür diğer tarafta HES

Altıntepe Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından Ordu’nun Fatsa ilçesi Bahçeler Mahallesi civarında ‘siyanürle altın ayrışması’ yapılıyor.

Firma, bölgede beş yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak birçok kez toprak kayması yaşanan bölgede, su kaynakları da zarar gördü. Bölge sakinleri; Yukarıtepe, Kömürlük ve Çötelli’deki sondaj çalışması nedeniyle orman ve su kaynaklarının tahrip edildiği görüşünde. Yurttaşlar, bu yüzden kapasite artırımına karşı çıkıyor. Yarın Fatsa Yukarıbahçeler Mahallesi’nde saat 11.00’de yapılacak toplantı öncesinde Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, BirGün’e konuştu.

BAKANLIK DA ‘ÇALIŞIYOR’!

Gönül’e göre, söz konusu şirketin mevcut kapasitesi, yeterlilik vermiyor, bu yüzden de alan genişletilmek isteniyor. ORÇEV Başkanı, şunları dile getirdi: “MTA burada sondaj çalışması yapıyor. Hangi maden varsa da ruhsatlandırıp satıyor. Fatsa’nın bu kısmının maden alanı ilan edilmesi için Bakanlık çalışıyor. Biz öyle görüyoruz. Daha önce de sularda kirlenme olduğu, içilemeyecek düzeyde olduğundan bölgeye taşıma su getirdiler. Yani sadece Altıntepe şirketi değil, bakanlık da sondaj ve ruhsatlandırma ile alanı genişletmek istiyor.”

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Gönül, şöyle devam etti: “Biz dava açmıştık. Bu sondajla ilgili bilirkişiler geldiğinde, MTA’daki görevliler, ‘Burada bulgu elde edemedik’ demişlerdi. ‘Bulamadıysanız niye yapıyorsunuz’ diye sormuştuk. Bu aslında davayı fiili olarak kazandığımızı gösteriyordu, fakat durmayıp çalışmalara devam ediyorlar.”

ÖNCEDEN YEMYEŞİLDİ…

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Bölgenin gerçekten korkunç bir görüntüsü var. Önceden tamamen ormanlıktı, fındıklıktı, yemyeşildi. Hayvancılık da yapılıyor, tarım da… Madenin kapasitesi artar, diğer şirketler de gelirse bölge yaşanmaz bir hal alır.”

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HES toplantısı da bugün

Turnasuyu Irmağı’nda da HES yapılmak isteniyor. Söz konusu HES için, ‘halkı bilgilendirme toplantısı’ Erenli Köyü’nde saat 10.00’da düzenlenecek. Ancak mahkeme, ilgili HES’e ilişkin iki kez verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını bozmuştu.