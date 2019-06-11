25.1 C
Istanbul
11.06.2019
Anasayfa YAZARLAR Bir yanımız S-400 diğer yanımız yaptırımlar

Bir yanımız S-400 diğer yanımız yaptırımlar

Nevşin Mengü Nevşin Mengü

Yukarı tükürsen sakal, aşağı tükürsen bıyık durumundayız. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Shanahan, Savunma bakanı Hulusi Akar’a, Türkiye’nin S-400leri alması halinde, Türkiye’ye ne gibi yaptırımlar uygulanabileceğini sıralayan bir mektup yazdı. Türkiye Savunma Bakanlığı önce mektubu, ‘ABD uzlaşı arıyor’ yorumuyla duyurdu. Ancak hükümete yakın olmayan haber siteleri mektubun çevirisine ve uzman görüşlerine yer verdi. Mektup, ikinci bir Johnson mektubu vakası olarak analiz edildi.

Türkiye, ‘parasını ödedim S-400’leri alacağım’ diyor, ABD, ‘alırsan yaptırım uygularım’ diyor. Bu saatten sonra Türkiye S-400’leri alsa da almasa da kaybı büyük. Belki daha yapıcı bir söylem ve politikayla bir ara yol bulunabilirdi, ama belli ki Türk dış politikasını yönlendirenler arasında bu yeteneğe sahip kimse bulunmuyor.

Türkiye’nin uluslararası arenada sıkıştığı yerden manevra yapmasını sağlayacağı pek dostu da yok. Komşuları Müslüman Kardeşleştirme politikası elde kalmış, İsrail ile köprüler atılmış, Avrupa ile ‘kim en NAZİ’ kavgasına girilmiş durumda.

Ortada fır dönen Türkiye’nin bu durumundan en fazla istifade eden ise Yunanistan gibi görünüyor. Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail ve Mısır, Doğu Akdeniz’de gaz ararken, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ın münhasır bölgesinin istismar edildiği çıkışlarını pek duyan yok. Türkiye de kendisi Kuzey Kıbrıs münhasır bölgesinde gaz arama faaliyetlerine girişmiş durumunda. Ancak Türkiye herkesle kavgalı olduğu için, ‘Türkiye doğru yapıyor, hakkını arıyor’ diyecek bir Allah’ın kulu uluslararası arenada mevcut değil.

Kathimerini Gazetesi’nin haberine göre, Yunan Savunma Bakanı Apostolakis, ABD Savunma Bakanı Yardımcıları Sullivan ve Shanahan’a, Yunanistan’ın tüm üslerini ABD’ye açmaya hazır olduğunu söyledi ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesine ait parsellerde gaz arama çalışmaları yürüttüğünü, bunun bölgede gerginliğe yol açacağını aktardı. Amerikalılar Apostolakis’e garanti verdi, “Merak etmeyin Doğu Akdeniz’de asla bir oldubittiye izin vermeyiz.”

İlginizi çekebilir:  ABD, Türk pilotların F-35 eğitimini sonlandırdı

Türkiye’ye S-400 mektubunu da gönderen aynı Shanahan, Yunan Bakan’a şunu dedi:

“ABD 6’ncı filosu bölgede, ve bölgedeki profesyonellik dışı tavırlar Amerikan faaliyetlerini asla etkilemez.

Bıraktığın boşluğu gelir doldururlar

Michael Makovsky, Türkiye’ye yabancı bir isim değil. Amcası Alan Makovsky Center for American Progress’te çalışan bir Türkiye uzmanı. Uzun yıllardır Türkiye’yi çok yakından takip ediyor. Çeşitli hükümetlere de strateji konusunda danışmanlık vermişliği var. Yeğeni Michael Makovsky yakın zamana kadar İran üzerinde çalışıyordu. Bölge üzerine çalışmalarına devam ediyor. Makovsky Bush yönetiminde hükümette görev aldı. Şimdi Center For Defense and Strategy için çalışıyor. Makovsky Newsweek için kaleme aldığı makalede şunları demiş:

“Yunanistan’da üst düzey güvenlik bürokratları ve muhalefet liderleri ile yaptığımız görüşmede öğrendik ki; Yunanistan, bölgedeki sismik değişimleri kullanmakta kararlı. Yunanistan, NATO’nun Güney Doğu Avrupa’daki kalesi durumunda. Son dönemde Yunanistan, NATO’nun askeri tatbikatlarına büyük bir hevesle ev sahipliği yapıyor, Girit’teki üslerini Amerika’ya açıyor. Aynı zamanda Mısır, İsrail ve Kıbrıs’ı bir araya getiren yeni stratejiler geliştirmeye yönelik forumlara ev sahipliği yapıyor. İsrail ile tarihi düşmanlıklarına rağmen, Yunanistan son dönemde İsrail ile ciddi biçimde yakınlaşmış durumda. Yunanistan’ın ABD için önemi kıyaslanamaz bir şekilde artmış durumda.”

Bu ve bunun gibi makaleleri, ‘kıraathane stratejik aklıyla’, “vay arkadaş dünyayı Rockefellerlar yönetiyor. Yedi düvel bir olmuş Türkiye’ye düşman” falan diye üfürerek analiz etmek mümkün tabii. Son dönemde Türk matbuatında da sıkça yapılıyor. Fakat kıraathane aklından çıkıp normal dünyaya dönersek aslında olan şu, Türkiye’nin dış politikada bir oraya bir buraya savrulan, aslında ne yapacağını bilmez hali, bölgede bir boşluk doğuruyor. Dünya siyaseti boşluk kaldırmaz, Türkiye’den açılan boşluğu gelip işte böyle birileri dolduruyor. Hem de bunu Rusya ile arasını bozmadan da yapabiliyor. Rusya da öte yandan ‘Türk gazı projesini bir şekilde Yunanistan üzerinden geçirebilir miyiz’in yollarını arıyor. Çünkü mahalle kabadayısı gibi, sağa sola tehdit savurmak kıraathane aklını coştursa da dış politikada çalışmıyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,593AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Tokat’ta üzerine yıldırım düşen kadın yaşamını yitirdi

birgun.net -
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde pancar tarlasında çalıştığı sırada yıldırım isabet eden kadın  yaşamını...
Devamını Oku

Karamollaoğlu’na “terörle irtibatlı” diye pasaport vermemişler

birgun.net -
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk Tv'de katıldığı televizyon programında 24...
Devamını Oku

İstanbul seçimlerinin oy pusulası belli oldu

birgun.net -
23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan...
Devamını Oku

Denizli’de iş cinayeti: İş makinesi şoförü yaşamını yitirdi

birgun.net -
Denizli’de mermer ocağında geri kaçan iş makinesinin 30 metreden şantiye alanına düşmesi...
Devamını Oku

Yeni Askerlik Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı

birgun.net -
TBMM Genel Kurulunda, AKP'nin kabul edilen grup önerisiyle Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Devamını Oku

Av tüfeğiyle iki kızını yaralayan baba tutuklandı

birgun.net -
 İzmir'de, iki kızını av tüfeğiyle yaralayan baba tutuklandı.Alınan...
Devamını Oku

Ardahan’ın Savaşır köyü heyelan riski yüzünden tahliye edildi

birgun.net -
Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Savaşır köyü heyelan riski yüzünden boşaltıldı.
Devamını Oku

Meteoroloji’den Ankara’ya sağanak uyarısı

birgun.net -
Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.
Devamını Oku

AKP’li Yıldırım: Büyük miting programımız yok

birgun.net -
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Gereken hangi tanıtım faaliyetleri...
Devamını Oku

‘Suriyelilere plaj yasağı’na belediye başkanından veto

birgun.net -
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki plajlara Suriyelilerin alınmamasına ilişkin dün belediye meclisinde alınan karar,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi