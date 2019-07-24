23.9 C
Istanbul
24.07.2019
Anasayfa ÖZEL Bir yıllık kira ile 600 yataklı hastane yapılırdı

Bir yıllık kira ile 600 yataklı hastane yapılırdı

Bursa Şehir Hastanesi’ne 25 yıl boyunca kira ödeneceğini hatırlatan TTB Genel Sekreteri Yılmaz, “Yalnızca bir yıllık kirasıyla 600 yataklı bir hastane yaptırılabilirdi” dedi

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

Yap-Kirala-Devret modeli ile Rönesans Holding tarafından yapılan Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz’da hizmete açıldı. TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, hastaneyi yapan firmaya 25 yıl boyunca kira ödeneceğini hatırlatarak, “Toplam 399,5 milyon dolar yatırım maliyeti olduğu açıklanan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin bir yıllık kira bedeli ile 600 yataklı bir hastane yapılabilirdi” diye konuştu.

Bursa Şehir Hastanesi’ne ilişkin açıklama yapan Yılmaz, merkezde bulunan Bursa Devlet Hastanesi, Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi’nin kapatıldığını, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nin de küçültüldüğünü belirtti.

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki hastaneye ulaşımın bir çileye dönüştüğünü söyleyen Yılmaz, “Bursaray hattının hastaneye kadar götürülmesi için Bursa Büyükşehir Bütçesi’nden 600 milyon TL kadar bir kaynak ayrılması gerektiği açıklandı” ifadelerini kullandı.

İlginizi çekebilir:  Bursa'da hortum paniği

DEVLET HASTANELERİNDE HİZMET AKSATILDI

Devasa büyüklükteki hastanede sağlık çalışanı sayısının yetersiz olduğuna vurgu yapan Yılmaz, şunları söyledi: “Hekim ve sağlık çalışanı sayısı Türkiye ortalamasının altında olan Bursa’da sağlık çalışanları daha fazla iş yükü ile karşı karşıya bırakıldı. Kapatılan hastanelerdeki hekimlerin yanı sıra, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nden, Çekirge Devlet Hastanesi’nden ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nden ve ilçelerdeki Gürsu, Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Orhangazi, Karacabey, Mustafakemalpaşa hastanelerinden çok sayıda hekim geçici görevle şehir hastanesine gönderildi. Hekimlerin geçici görevle şehir hastanesine gönderilmesi ile devlet hastanelerinde tedavi edici sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaya başladı.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,563AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

‘Afet bölgesi’ ilanı bürokratik kriz yarattı, açıklama geri çekildi

birgun.net -
Düzce Valiliği sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ‘afet bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu. Bütün...
Devamını Oku

Muhittin Böcek: 3 milyar borcu olduğunu düşündüğüm belediyenin, 6 milyar borcu olduğunu gördük

birgun.net -
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye binasında düzenlediği basın toplantısıyla geride...
Devamını Oku

Ahlat’ta Cumhurbaşkanlığı köşkü inşaatına izin veren torba yasa kanun hükümlerine AYM’den iptal

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi (AYM), Van Gölü kıyısına Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edilebilmesi için Ocak...
Devamını Oku

Esenler Otogarı’nın İSPARK’a devri durduruldu

birgun.net -
Mahkeme, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.
Devamını Oku

Patlayan klima motoru duvarı yıktı: 1 ağır yaralı

birgun.net -
Mersin'in Anamur ilçesinde klima motoru patlayan apartman dairesinde büyük hasar oluşurken,...
Devamını Oku

AKP’den CHP’ye geçen belediyeye ait şirkete 40 milyon liralık haciz

birgun.net -
AKP'den CHP'ye geçen Samsun Atakum Belediyesine ait Atakum İmar İnşaat Ltd. Şti.'nin...
Devamını Oku

Düzceliler Tanal’ın yeniden atanmasını istiyor

birgun.net -
Düzceliler, kentin sorunlarıyla yakından ilgilenen, sel felaketi sonrası günlerce sahada çalışarak yaralarının...
Devamını Oku

Akşener: İmamoğlu’nun seçilmesinde hepimizin payı var

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ekrem İmamoğlu'nun...
Devamını Oku

Bursa’da hortum paniği

birgun.net -
Bursa'daki Karacabey Boğazı açıklarında meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren hortum,...
Devamını Oku

Diyarbakır’da emniyet müdürlüğü önünde zırhlı araca saldırı: 4 yaralı

birgun.net -
Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi