Bir yıllık kira ile 600 yataklı hastane yapılırdı

Yap-Kirala-Devret modeli ile Rönesans Holding tarafından yapılan Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz’da hizmete açıldı. TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, hastaneyi yapan firmaya 25 yıl boyunca kira ödeneceğini hatırlatarak, “Toplam 399,5 milyon dolar yatırım maliyeti olduğu açıklanan bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin bir yıllık kira bedeli ile 600 yataklı bir hastane yapılabilirdi” diye konuştu.

Bursa Şehir Hastanesi’ne ilişkin açıklama yapan Yılmaz, merkezde bulunan Bursa Devlet Hastanesi, Prof. Dr. Türkan Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Zübeyde Hanım Doğumevi’nin kapatıldığını, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nin de küçültüldüğünü belirtti.

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki hastaneye ulaşımın bir çileye dönüştüğünü söyleyen Yılmaz, “Bursaray hattının hastaneye kadar götürülmesi için Bursa Büyükşehir Bütçesi’nden 600 milyon TL kadar bir kaynak ayrılması gerektiği açıklandı” ifadelerini kullandı.

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DEVLET HASTANELERİNDE HİZMET AKSATILDI

Devasa büyüklükteki hastanede sağlık çalışanı sayısının yetersiz olduğuna vurgu yapan Yılmaz, şunları söyledi: “Hekim ve sağlık çalışanı sayısı Türkiye ortalamasının altında olan Bursa’da sağlık çalışanları daha fazla iş yükü ile karşı karşıya bırakıldı. Kapatılan hastanelerdeki hekimlerin yanı sıra, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nden, Çekirge Devlet Hastanesi’nden ve Dörtçelik Çocuk Hastanesi’nden ve ilçelerdeki Gürsu, Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Orhangazi, Karacabey, Mustafakemalpaşa hastanelerinden çok sayıda hekim geçici görevle şehir hastanesine gönderildi. Hekimlerin geçici görevle şehir hastanesine gönderilmesi ile devlet hastanelerinde tedavi edici sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaya başladı.”