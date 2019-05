Bırakın kadınları kadınlar değerlendirsin

BETÜL DÜNDER

Çok basit bir yerden başlayalım. Ödül ne demektir, gibi. TDK sözlüğüne bakarsanız “ Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat” yazdığını göreceksiniz. Şimdilik yeterli tanım. Zira ödülün neliğinden ziyade kimliğinden söz açacağım. Ama öncesinde birkaç şeye değinmek isterim.

Edebiyatın farklı alanları için zaman zaman farklı refleksler verildiği bilinir. Özellikle düzyazı (nesir) ve şiir söz konusu olduğunda çizgiler daha belirgin hale gelir. ‘Romanımızın Dünü ve Bugünü’ diye bir başlık açtığınızda “Batı Tesirindeki” zamanlardan günümüze hangi paydaları ele alsanız o anlatıların ve çözümlemelerin içinde kadın kimliğine dair -şiire göre- daha fazla söz açacak veri bulunur. Şiirimiz diye bir cümleye başlamak bizi, geleneksel (konvansiyonel) olana götürür ve Divan ile Halk şiirinin kapısının önüne bırakır. Burada “kadın”a dair onun şair (erkek) tarafından cisimleştirilmiş halinden, nesnekadından öte pek bir şey bulmanız mümkün değildir. Dolayısıyla şiirin, kadına dair olanı şiir yoluyla söylediği dizeler vardır, böylelikle şairin şiirinde kadın, ‘has nesne’ olarak yerini alır. İlham kaynağıdır, yönelinen nesnedir, seslenilen, arzulanandır vs…Buradaki metin çözümlemelerinde yazan öznenin erkek oluşu, duygusunu ilettiği kişinin kadın oluşu geleneğin bir parçasıdır.

Her şeye rağmen bugünün şiirini konuşurken, hacimli bir antolojinin içini dolduracak kadar şair kadından söz açabiliyoruz artık. Kadının bir nesne olma halinden özne oluşa geçişinin tarihsel sürecini düşünürsek; Türkiye’deki kadın mücadelesini ve bu mücadele içinde gözünü karartıp cesaretle bu feodal erkek egemen yapıya kafa tutanları anmak boynumuzun borcudur. Edebiyat, sanat ve bilim alanında niceliksel çoğalmanın kadın mücadelesi ya da başka br ifadeyle dipten gelen dalga ile alakasını kuramayanlar; 80’lerden itibaren önce yatay sonrasında -özellikle 90’ların ikinci yarısından itibaren- dikey bir şekilde ivme kazanan “kadınlar vardır” şiarının biz kadınları nereye getirdiğini, oradaki denkleşme ve eşitlenme mücadelesinin ama edebiyat ama sanat-bilim kanalıyla nasıl sürdürüldüğünü anlayamamış dolayısıyla eksik çıkarımlarda bulunmuş olacaklardır. Bu konu elbette son derece hassas ve detaylı. Kadınların yaşam alanından(kamusal alan) -patriyarka ile- tecrit edilip, kamusal alanı geliştiren ve logosa dayalı bir kurguyla yapılandıran erkeğin karşısında belki de yapabileceği en anlamlı direniş, kadının kendine ait bir iç/kamusal alanı inşa etmesiydi, yaptı. Bunun göstergelerini kadınların metinlerinde/şiirlerinde bulmak çok olası. Yazınsal bağlamda öncelikle anlatıcı kadınların (sözlü edebiyat) sonra da yazıcı kadınların (ki onlar da anlatıcılardır özde) bugün seslerinin tek ve kalabalık oluşunu pekala anlamanın bir yolu da buradan geçmektedir kanımca. Burada yazının esas konusuna gelmeden önce biraz kendi halimizden ahvalimizden dem vuralım ki, son cümleden sonra niyet ettiğimiz, sorguladığımız ve eleştirdiğimiz mesele üzerinde bir kez daha düşünülebilinsin.

Gelelim esas meseleye. Bu satırları şiire dair düşünen, dünde yazılmış onca iyi şiirin yanına birkaç tane şiir koyabilme hevesini, sevincini hâlâ yitirmemiş, şiire inancını koruyan biri olarak yazıyorum. Bu serüvende birkaç tane ödüle değer bulunmuşum, Yaşar Nabi Nayır, Arkadaş Zekai Özger, Rıfat Ilgaz ve Ruhi Su adına konulmuş şiir ödülleri bunlar. Yan yana gelince kimlik konusunda yeterince açıklayıcı olduğunu sanıyorum. Muhalif isimler olmasının dışında bir ortaklıkları daha var. Hepsi erkekler. Biraz önce şiirin edebiyatta ne denli eril bir alan olduğuna dair bir girizgah yaptım zaten. Edebiyat sosyolojisi alanında yapılacak çalışmalarla toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirmeye muhtaç ne çok başlık var… Bunlardan en dikkat çekicisi elbette “ödüller” konusu olacaktır. Bahsi geçen ödüllerin jurisine baktığımızda kadınların; ödül alan şair kadının geçici juri üyeliği dışında bir dahli yoktur. “Seçici” olmak da “seçilen” olmaktan da daha zor gibi. Kadının şiir yazabileceğine en nihayetinde inandılar ancak henüz şiir bilgisinden, seçim yapabilme kabiliyetinden emin olamıyorlar belli ki. Modern şiirimizde de birkaç sene önce peş peşe yolculadığımız Gülten Akın, Melisa Gürpınar ve Sennur Sezer’in varlığı, şiirdeki (dergiler-editöryal süreçler-ödüller-juriler) eril tahakkümün tekerinin kırılmasına yetmedi malum, onların juride olması genel yargıyı/yargımı etkilemiyor nitekim. Başka bir açıdan da varlıkları ve yazmış olmaları bile bir moraldeğer sağlamıştır onlardan sonra/onlarla birlikte yazan şair kadınlara. Ne demek istiyorum? Birbirimizin varlığı bizi güçlendirir, yazdığımız şiirin bir parçası da başka bir şair kadının yazdığına eklenir çünkü. Kadınların tarihi böyle yazılır.

Duygu Asena da eminim bundan daha farklı bir şey söylemez. Kadınların tarihine, mücadelesine dair. O tam da adına koyulan ödülün amaç kısmında yazdığı gibi bir kadındır çünkü: “Türkiye’yi kadın hakları, özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lere tanıştıran …”. Evet, “Önce içinde yaşadığın kuralları yık, sonra özgürlük savaşı ver” diyen odur.

En başta ödül ne demektir, demiştik ve başarı ile ilişkisinin gösteren sözlük tanımını alıntılamıştık.

Feminist, kadın hakları konusunda şeytanın avukatlığını yapan, gazeteci kimliğinden dolayı kişisel çatışmalara daha çok maruz kalan bir yazar kadının adına düzenlenen ödülde “başarı” kriterini sorguluyor doğal olarak insan. Hani az önce detaylandırdım. Ödüller ve kadınlar yan yana geldiğinde, eğer şiir ödülü ise bu (ki en fazla ödül verilen alan, tuhaf) şiirinizin jurinin şiir beğenisine hitap ediyor oluşu önemli bir ayraçtır hatta belirleyendir. Ancak söz konusu feminizmler ise, bir teorik pratik duruş meselesi ise, “kadının adı yok” ile başlayan bugün “hâlâ kadının adı yok” denilen bir zaman ise o vakit başka bir şey görmek istiyor bu gözler.

Öncelikle itirazım birçok kişinin de farklı mecralarda eleştirilerini dile getirdiğini bilerek diyorum, Duygu Asena Roman Ödülü jurisinin erkeklere bırakılmış/verilmiş -her neyse- olmasıdır. Tek tek isimlerini anmadan hepsinin kıymetini bir yana koyarak, “Duygu Asena” yaşasaydı hemen itiraz edeceğini ve bu topluluğu fesh edeceğini düşünmeden edemedim yeni ödülle birlikte gündeme gelince. Bu sene ödülü alan Gaye Boralıoğlu da dahil, diğer kadın yazarların iyi birer okuyucusuyum; Şebnem İşigüzel, Oylum Yılmaz, Menekşe Toprak … ın adları da Asena ile yan yana anlamlı bir bütün oluşturmaktalar üstelik. Ancak benim gönlümden geçen tam da şu;

Duygu Asena’nın bir taraftan araştıran, sorgulayan, direten, yıkıcı, yaldızlı kağıdı yırtmaktan çekinmeden yaptığı her hareket bugün yazan, üreten, paylaşan tüm kadınlar için çok değerli. Onun yaşadığı sürece giriştiği her eylemde (yazma eylemi de dahil ) kolektif bir güç oluşturmasına, dişil iradeyi önceleyerek bir arada yapmaya olanak tanıyan yollar açmasına bugün dönüp minnet sevgi ve hayranlıkla bakıyorsak onun adına/ onun adıyla kurgulanacak olan böylesi bir organizasyonun/ödülün de kadınlardan oluşan bir jüri ile seçim yapmasını talep etmek, bu olmazın düzeltilmesi için bu konuda yetki sahibi olanları bir daha düşünmeye davet etmek bizim için önemli. Bırakın kadınlar kadınları okusun, değerlendirsin, paylaşsın…bu ona daha çok yakışır. Şimdiye kadar ödülü alan yazar kadınlardan bir doğal jüri oluşur -2020 yılına, sonra jüriyi farklı alanlardaki kadınlardan oluşturmak ödül alan yazarın da her sene eklemlenmesiyle zenginleşen birbirinden güç alarak büyüyen bir Asena yoldaşlığına katkı sunulmuş olunur. Hatta başvuru almadan yıl içinde yapılan okumalardan ödül bir de teklif edilse öyle sunulsa…

Şiirde bunu yapıyorlar. Kendi eserinizi jürinin önüne koymadan seçilmek değer görmek onun duygusu tarifsiz. Siz de kadınlara güvenin ve Asena’ya onların olduğu o masaya yeniden oturması için yer açın. Adı gönül rahatlığıyla yaşamaya devam etsin.