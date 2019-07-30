Kafeterya olarak kullanılan tarihi bina yangında küle döndü

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı tarihi Birgi mahallesinde hafta başında çıkan yangın, Ödemişlileri korkuttu. Kafeterya olarak kullanılan eski ve ahşap evde tüp patlaması sonucunda çıkan yangın itfaiyenin dar sokaklardan geçememesi nedeniyle söndürülemedi. Yangında 1 kişi yaralanırken tarihi bina küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş’in tarihi eserleri ve evleriyle bilinen mahallesi Birgi’de Papaz Deresi mevkiinde bulunan kafeteryanın mutfak bölümünde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Yangının diğer tüplere sıçramaması için kafeterya çalışanları yoğun çaba harcasa da başka tüplerin de patlamasıyla yangın büyüdü. İşletmeci Uğur Dikicioğlu patlama sırasında başından yaralandı. Kafeteryada bulunan turistler ve çalışanlar tahliye edilirken yangına ilk etapta çevre sakinleri kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar bölgede bulunan yangın musluklarını açmak için uğraşsa da anahtarlar olmadığı için ilk etapta bu sistemi kullanmak mümkün olamadı.

Olay yerine Ödemiş Belediyesi’ne ait tanker ulaşırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise dar sokaklar nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye araçları Aydınoğlu Mehmet Bey meydanında kalırken araçlardan uzatılan hortumlarla yangına müdahale edilebildi.

Tarihi Birgi’de büyük bir felakete neden olabilecek yangının ardından Ödemiş’te itfaiye hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulabilmesi için Birgi Mahallesi’nde itfaiye müfrezesi oluşturuldu.

Ödemiş ilçe sınırlarının 1082 kilometre olması ve yerleşim alanının dağınık olmasından dolayı Bütünşehir yasasıyla değişen bazı hizmetlerin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla Ödemiş Belediyesi, aldığı meclis kararıyla Birgi, Kaymakçı ve Ovakent’te itfaiye müfrezeleri oluşturacak.

Konuyla ilgili ilk çalışma İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Birgi’de gerçekleşti. Birgi Belediye hizmet binasının alt katında hizmet verecek olan ekip, 3 tonluk ilk müdahale aracı ile hizmet edecek. Araç aynı zamanda dar sokaklara da girebilecek ebatlarında yer alıyor.

“İTFAİYE MÜFREZELERİ OLUŞTURACAĞIZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “İlçe sınırlarımızın çok geniş ve hizmet alanının dağınık olmasından dolayı hizmetlerimizi en iyi ve en hızla şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Hafta sonu tarihi Birgi mahallemizde yaşanan talihsiz olay, hepimizi çok üzdü. Konuyla ilgili hızlı şekilde önlem almak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile Birgi’de itfaiye müfrezesi oluşturduk. Yakın zamanda Ovakent ve Kaymakçı’da da itfaiye müfrezeleri oluşturacağız. Umarım bu ekiplerimize ihtiyaç duyulacak herhangi bir olay yaşamayız” dedi.