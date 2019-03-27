BirGün, “Albayrak nereye, o oraya” haberi nedeniyle hakim karşısına çıkacak

BirGün Gazetesi İmtiyaz Sahibi İbrahim Aydın ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Uğur Koç, gazetemizin “Albayrak nereye, o oraya” başlıklı haberi nedeniyle yarın hâkim karşısına çıkacak.

28 Ağustos 2018’de yayımlanan, gazetemiz Ankara muhabiri Nurcan Gökdemir imzalı “Albayrak nereye, o oraya” başlıklı haberde; Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde danışmanı olan Medet Nebi Yanık’tan ‘vazgeçememesi’ ele alınmıştı. Haberde, Yanık’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda da “üst yönetimin üstünde” bir göreve getirildiği, bakanlığın kendi sitesinde yer alan ‘üst yönetim’ şemasına dayanılarak kamuoyuna duyurulmuştu.

Medet Nebi Yanık’ın müşteki olduğu davanın ilk duruşması, Çağlayan’daki İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, yarın saat 10.50’de görülecek.

İlginizi çekebilir: Leyla Alaton Sabah'a konuştu: Cumhurbaşkanımızı feminist buluyorum

Aynı haber nedeniyle Ankara muhabirimiz Nurcan Gökdemir’e de Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Oysa ki haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsi geçen tek bölüm şöyleydi:

“Her dönem Berat Albayrak’ın yakın çalışma ekibinde bulunan Medet Nebi Yanık, AKP’li Güneysu eski Belediye Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Personel Daire Başkanlığı’na getirilen Ahmet Minder’in kızı Handenur ile evlendi. Recep Tayyip Erdoğan’ın akrabası olan Ahmet Minder’in bir diğer kızı Saadet Nur Minder de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun oğlu Engin Levent Soylu ile evlendi.”