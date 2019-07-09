“Bilim, bilgi kütlesinden daha fazlası; bir düşünme tarzıdır.” Carl Sagan

21. yüzyılın gelişen teknoloji olanakları, doğru bilginin hızlı şekilde yayılmasına imkân sağladığı gibi, yalanların, çarpıtılmış içeriklerin ve aklı yadsıyan kimi fikirlerin de denetimsiz şekilde dolaşıma girmesine neden olabiliyor. Kuşkusuz bundan en fazla nasibini alan alanlardan biri de bilim…

Sözde bilimsel içerikler büyük bir süratle dijital ortamlardan bilincimize hücum ediyor. Bazen neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt edebilmek imkânsız bir hal alabiliyor. Bununla birlikte bilimsel akıl yürütme metotlarına dönük itibarsızlaştırma girişimleri, hem dünyada hem de ülkemizde düşünce ikliminin çoraklaşmasına yol açıyor. Bu karmaşa, toplumları bilgiden izole ederek karanlığın egemenliğini isteyen çevrelerin de işini bir hayli kolaylaştırıyor.

Kurulduğu günden bu güne gerçekleri halka ulaştırmayı kendine misyon edinen gazetemiz BirGün, “Karanlığa lanet okumaktansa bir mum yakmak yeğdir” diyor ve Türkiye’de bilimsel düşünceyi yaygınlaştırmak için sorumluluk alıyor.

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Bilimsel gerçekler ve rasyonel aklın ışığında hazırlanacak olan BirGün Bilim, bundan böyle 15 günde bir pazar günleri gazetemizde olacak. BirGün Bilim sayfasıyla, güncel bilimsel gelişmelerin yanı sıra, bilimin köklü konularına ilişkin uzman isimlerin aydınlatıcı ve doyurucu yazılarıyla siz okurlarımızın karşısına çıkacağız.

Büyük bir heyecanla başladığımız bu faaliyet, umuyoruz ki başta zihinleri hurafelerle köreltilmek istenen gençler olmak üzere, tüm yurttaşlarımızın bilincinde geniş ufuklar açacak.

Her gün daha iyi BirGün, her gün daha çok bilim!