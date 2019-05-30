BirGün gazetesi çalışanları, geçtiğimiz ay hukuksuz şekilde yeniden cezaevine giren Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticilerine dayanışma kartı yolladı. BirGün emekçileri, başta meslektaşları olmak üzere tüm kamuoyunu gazetecilere kart göndermeye davet etti.

Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yılın altındaki hapis cezaları onanan gazetenin eski yöneticileri ve yazarları; Güray Öz, Bülent Utku, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper geçtiğimiz ay yeniden cezaevine girdi. BirGün gazetesi çalışanları da başta BirGün yazarı Güray Öz olmak üzere, cezaevindeki eski Cumhuriyet çalışanlarına dayanışma kartı gönderdi.

BirGün çalışanları yaptıkları açıklamayla, özgürlükleri ellerinden alınan gazetecilerin yalnız olmadıklarını belirtti.

Gazetecilere ve tüm duyarlı kamuoyuna dayanışma çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

DİRENENLERİN OLDUĞUNU HEP BİRLİKTE GÖSTERELİM

Türkiye karanlık bir dönemden geçiyor. Öyle bir dönem ki, bazı gazeteciler sadece mikrofonlarının kapalı olduğunu zannettikleri zamanlarda doğruyu söyleme cesareti gösterebiliyor. Pek çoğu patrona ve otoriteye boyun eğiyor. İktidarın kurduğu yalan çemberinin dışında kalmayı tercih edenler ise devlet baskısı ve dava terörüyle yüz yüze kalıyor. Tıpkı yargı organının Fethullahçı çeteye emanet edildiği günlerdeki gibi, gerçek dışı ve gayri vicdani suçlamalarla gazetecilerin özgürlüğü ellerinden alınıyor.

Cumhuriyet gazetesi davasında 5 yılın altında hapis cezasına mahkûm edilen ve haklarındaki mahkûmiyet kararları onanan gazetenin eski yöneticileri ve yazarları, geçtiğimiz ay yeniden cezaevine girdi. Yazarımız Güray Öz ile birlikte; Bülent Utku, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör ve Emre İper, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle şu an dört duvar arasındalar. Aynı davadan ceza alan Kadri Gürsel ise hukuksuz şekilde tutuklu kaldığı 11 aylık zaman dilimi göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Teslim olmasına rağmen kendisine takılan kelepçe, basın özgürlüğü konusundaki ‘en anlamlı’ karelerden biri olarak Türkiye tarihindeki yerini aldı.

Gazetecileri özgürlüklerinden mahrum bırakan bu kararı kabul edebilmemiz mümkün değil. Çünkü bu karar, hukuki temelleri olmayan bir soruşturma ve dava sürecinin sonucudur. Gazeteciler, iktidarın onlara belirlediği alanda kalmayı reddettikleri ve mesleklerini yapmaya çalıştıkları için cezaevine atılmışlardır.

Olanca kararlılığımızla bir kez daha hatırlatıyoruz: Gazetecilik suç değildir! Ama gazeteciliği engellemek çok büyük bir suçtur! Tarih bu haksızlığın bedelini er ya da geç ödetir!

AKP iktidarına biat etmediği için demir parmaklıklar ardına atılan gazeteciler, sadece görevlerini; yani topluma olan sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmışlardır. Gazeteci dostlarımız asla yalnız değildir.

Bunu söylemek kadar, gereğini yerine getirmek de önemlidir. BirGün gazetesi çalışanları olarak, başta yazarımız Güray Öz olmak üzere, geçen ay yeniden cezaevine giren Cumhuriyet gazetesinin tüm eski çalışanlarına dayanışma amacıyla kart gönderiyoruz. Meslektaşlarımızı ve tüm duyarlı kamuoyunu da cezaevindeki gazetecilere kart göndermeye çağırıyoruz.

Haydi, dayanışmanın sesini hep birlikte büyütelim. Özgürlüğü elinden alınan gazeteci dostlarımıza yalnız olmadıklarını; bu ülkede iktidarın teslim alamadığı gazetecilerin ve direnen milyonlarca yurttaşın olduğunu bir kez daha hissettirelim.

BirGün Çalışanları