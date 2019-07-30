27 C
Istanbul
30.07.2019
Anasayfa ÖZEL BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: CHP'li Tanal TCDD Müzesi'ni sordu

BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: CHP’li Tanal TCDD Müzesi’ni sordu

BirGün’ün, TCDD binasının Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne devredilmesi haberi Meclis gündemine taşındı

BİRGÜN ANKARA BİRGÜN ANKARA

TCDD Müzesi’nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne verilmesini CHP Milletvekili Mahmut Tanal Meclis güdemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Tanal, kapatılan TCDD Müzesi’ne ait eserlerin ve eserlerin kayıt altına alındığı envanter defterinin nerede olduğunu sordu.

BAKANLARA BİNADAKİ TARİHİ ESERLERİ SORDU 

CHP’li Tanal, önergesinde, “TCDD Müze Binası hangi tarihte boşaltılmıştır? Müze Binası’nın Müzeler Haftası’nda tahliye edilmesi, kapatılması, boşaltılması tesadüf müdür?” diye sordu.

Medipol Üniversitesi’ne kiralanmadan önce TCDD Müzesi’nde sergilenen tarihi eserlerin nereye taşındığını soran Tanal, önergesinde ayrıca şu sorulara yer verdi:

“Medipol Üniversitesi’ne kiraya verilen TCDD Müzesi Binası’ndaki eserlerin, kültür varlıklarının kaydedildiği envanter defteri nerede muhafaza edilmektedir? Binadan tahliye edilen paha biçilmez eserlerin, kültür varlıklarının tamamı envanter defterine eksiksiz olarak kaydedilmiş midir? Şayet kaydedilmemiş ise bunun sebebi nedir?

Ankara’nın tarihi ‘parsel parsel’ veriliyor

Müzedeki eserlerin envanter defterine kaydedilmemesi; eserlerin korunmasına, muhafazasına engel teşkil etmez mi?

Ankara’daki TCDD Müzesi’nden çıkarılan eserler İzmir de mi sergilenmektedir? Ankara’dan İzmir’e götürülen eserlerin içerisinde eksik parça var mıdır? Şayet eksiklik var ise eksik olan eserler hangileridir? Eksik olan, kaybolan eserlerle ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Kaybolan eserlerin bulunmasına yönelik herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,660AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: CHP’li Tanal TCDD Müzesi’ni sordu

BİRGÜN ANKARA -
TCDD Müzesi’nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne verilmesini CHP...
Devamını Oku

CHP’den ihraç edilen Öztürk Yılmaz’dan yeni parti açıklaması

birgun.net -
CHP’den ihraç edilen Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, "daha merkezde, koşulsuz parti içi...
Devamını Oku

Dolar neden düşüyor?

Havva Gümüşkaya -
Dolar/TL son 3 haftanın en düşük seviyelerinde seyrini sürdürürken piyasalar yarın gerçekleşecek...
Devamını Oku

İBB’den Süper Kupa önlemleri

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 14 Ağustos’ta Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park’ta...
Devamını Oku

CHP’den ‘Suriyeli’ teklifi: Türkiye, Esad hükümetiyle temasa geçmeli

birgun.net -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Türkiye bir an önce Beşşar Esad hükümetiyle temasa...
Devamını Oku

5 maddede ‘Alternatif Tıp’ şarlatanlığı

Yaşar Gökdemir -
Bilim dışı uygulamalarla hekimlerin tepkisini çeken Alternatif Sağlık Uygulamaları, Bursa'da İngilizce öğretmeni...
Devamını Oku

TRT Genel Müdürü: Halkımız TRT’nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor

birgun.net -
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Halkımız, TRT'nin yaptığı haberlerin hepsine güveniyor. TRT...
Devamını Oku

Gezi Direnişi’nin Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna “Eğitim Vakfı” kurdu

İsmail Arı -
Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Eskişehir Valisi olan...
Devamını Oku

‘Türk arısı’ İngiltere’de gündem oldu

birgun.net -
İngiliz bir aile Türkiye'de tatil yaptıktan sonra farkında olmadan yanlarında arı götürdü....
Devamını Oku

İstanbul Valisi’nden ‘Suriyeli sığınmacılar’ açıklaması

birgun.net -
İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte kayıt dışı olan Suriyeli sığınmacıların gönderilmesi kararıyla ilgili...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi