BirGün’ün haberi Meclis gündeminde: CHP’li Tanal TCDD Müzesi’ni sordu

TCDD Müzesi’nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne verilmesini CHP Milletvekili Mahmut Tanal Meclis güdemine taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan CHP’li Tanal, kapatılan TCDD Müzesi’ne ait eserlerin ve eserlerin kayıt altına alındığı envanter defterinin nerede olduğunu sordu.

BAKANLARA BİNADAKİ TARİHİ ESERLERİ SORDU

CHP’li Tanal, önergesinde, “TCDD Müze Binası hangi tarihte boşaltılmıştır? Müze Binası’nın Müzeler Haftası’nda tahliye edilmesi, kapatılması, boşaltılması tesadüf müdür?” diye sordu.

Medipol Üniversitesi’ne kiralanmadan önce TCDD Müzesi’nde sergilenen tarihi eserlerin nereye taşındığını soran Tanal, önergesinde ayrıca şu sorulara yer verdi:

“Medipol Üniversitesi’ne kiraya verilen TCDD Müzesi Binası’ndaki eserlerin, kültür varlıklarının kaydedildiği envanter defteri nerede muhafaza edilmektedir? Binadan tahliye edilen paha biçilmez eserlerin, kültür varlıklarının tamamı envanter defterine eksiksiz olarak kaydedilmiş midir? Şayet kaydedilmemiş ise bunun sebebi nedir?

Müzedeki eserlerin envanter defterine kaydedilmemesi; eserlerin korunmasına, muhafazasına engel teşkil etmez mi?

Ankara’daki TCDD Müzesi’nden çıkarılan eserler İzmir de mi sergilenmektedir? Ankara’dan İzmir’e götürülen eserlerin içerisinde eksik parça var mıdır? Şayet eksiklik var ise eksik olan eserler hangileridir? Eksik olan, kaybolan eserlerle ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Kaybolan eserlerin bulunmasına yönelik herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?”