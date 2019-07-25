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25.07.2019
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BirGün’ün haberinin ardından üniversitede ‘adrese teslim’ kadroya iptal

Süleyman Demirel Üniversitesi, BirGün'ün haberi ardından adrese teslim yüksek lisans kayıt hakkını iptal etti

birgun.net birgun.net

Süleyman Demirel Üniversitesi’nde sosyoloji bölümü yüksek lisans programı için adrese teslim bir şart konularak aynı bölümdeki profesör babanın oğluna kayıt hakkı verildi.

BirGün’ün konuyla ilgili haberinin ardından üniversite yönetimine tepki gösterildi.

SDÜ rektörü İlker H. Çarıkçı, Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklama yaparak, haberi doğruladı.

Başvuran kişinin öğretim üyesinin çocuğu olduğunu açıklayan Çarıkçı, ilgili kontenjanın “etik normlara” uymadığını belirterek, kontenjanı iptal ettiklerini açıkladı.

Profesör babadan oğluna ‘kıyak’: Adrese teslim şartla yüksek lisansa kayıt!

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