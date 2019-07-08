Birleşik Arap Emirlikleri Yemen’deki askeri varlığını azaltacak

Birleşik Arap Emirlikleri, ülkenin Yemen’deki askeri varlığının azaltılacağını duyurdu.

AFP’nin haberine göre BAE yetkilileri “savaş stratejisinden barış planına geçiş yapacaklarını” ifade etti.

BAZI ASKERİ ÜSLER BOŞALTILDI

“Hudeyde kentinde Kızıldeniz için stratejik sebeplerle bulundurduğumuz askerlerimiz var, ülkenin başka yerlerinde de taktik nedenlerle bulunan askerler var” diyen BAE yetkilileri, “barış planına geçiş” ile birlikte bunların sayısının azaltacağını duyurdular.

Açıklamaya göre BAE güçleri, ülkenin çeşitli yerlerinde işgal ettikleri kimi askeri üslerden geri çekildi.

İŞGAL GİRİŞİMİ 2015’TEN BERİ SÜRÜYOR

Suudi Arabistan ve BAE’nin başını çektiği askeri koalisyon, Mart 2015’ten beri Yemen’i işgal etmeye çalışıyor. Ülkede çatışmalar hala durmazken, işgal girişiminin tamamen başarı sağlayamadığı görülüyor.

BAE ve Suudi Arabistan’ın sivil altyapısını yok ettiği Yemen’de, siviller suya, gıdaya ve tıbbi tedaviye ulaşımda güçlük çekiyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen’i işgal girişimi en az 16 bin sivilin ölümüne sebep oldu.