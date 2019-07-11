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11.07.2019
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Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait roket, ateşlendikten iki dakika sonra kayboldu

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Ticari uzay şirketi Arianespace, Fransız Guyanası’ndan dün gece fırlatılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait askeri uyduyu taşıyan Vega roketinin, ateşlendikten iki dakika sonra kaybolduğunu açıkladı. Roketin Atlas Okyanusu’na düştüğü tahmin ediliyor.

BBC‘nin haberine göre, şirket yetkilileri şimdiye kadar 15 roket fırlattıklarını ve ilk kez başarısız olduklarını söyledi. Arianespace Başkan Yardımcısı Luce Fabreguettes, ikinci ateşleme sırasında “büyük bir anormallik” meydana geldiğini belirterek “Uydunun kaybından dolayı müşterilerimizden özür diliyoruz. İlk uçuş verilerini analiz ettikten sonra daha fazla bilgi sahibi olacağız” dedi.

Fırlatışın başarısız olmasının kesin nedeni henüz bilinmiyor.

Roketin taşıdığı FalconEye1, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni uydu sisteminin ilk uydusuydu. Bundan sonra bir uydunun daha fırlatılması planlanıyordu.

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