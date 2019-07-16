“Birleştirilen sınıflarda öğrenciler üniversitede okuyabiliyor mu?”

Özgür Salih Altın

TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, gazetemizin tüm öğrencilerin yüzde 10’unun birleştirilmiş sınıflarda okuduğuna ilişkin haberini TBMM gündemine getirdi.

Gök, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören 186 bin 718 öğrencinin, merkezde bulunan öğrencilere göre geri kaldıklarına ilişkin MEB araştırmasını anımsattı.

Gök, Bakan Selçuk’tan şu soruları yanıtlamasını istedi:

“2002-2019 yolları arasında birleştirilmiş sınıflarda yılda kaç kişi eğitim görmektedir?

2002- 2019 yılları arasında birleştirilmiş sınıflarda eğitim görenlerin yükseköğretimlere devam edenlerin oranlarını yıllara göre verir misiniz?

Birleştirilmiş sınıflar uygulamasının sona erdirilmesi için kaç öğretmen gerekmektedir?

Birleşmiş sınıflarım bulunduğu okullarda araç, gereç ve teknoloji eksiklerin tamamlanması inçin 2018 ve 2019 yıllarında ne kadar harcama yapılmıştır?