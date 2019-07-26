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27.07.2019
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Birlikte olduğu kadından oyuncu Volga Sorgu hakkında suç duyurusu

birgun.net birgun.net

Oyuncu Volga Sorgu (Hüseyin Tekinoğlu)’nun fiziksel şiddete maruz bıraktığı ve ardından ölüme varan tehdit mesajları attığı kadın darp raporu alarak suç savcılığa duyurusunda bulundu.

Gazetefersude’den Bengisu Kömürcü’nün haberine göre Barda, Evim Sensin, Kara Köpekler Havlarken gibi sinema dizinlerinde rol alan ve daha önce de hakkında şantaj iddiaları ile basına yansıyan Sorgu’nun birlikte olduğu kadını, “Eğer seni dövdüğüm gün silahım olsaydı seni öldürürdüm” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

S.nin beyanına göre olay gecesi yaşananlar şöyle:

2 hafta önce birlikte olmaya başlayan Sorgu ve şiddete uğrayan S., Cumartesi gecesi bir mekanda karşılaştılar. Sorgu S.’yi masasına çağırdı ancak masa kalabalık olduğu için S. masaya gitmeyi reddetti. Ardından Sorgu, S. ve 2 kişi başka bir mekanda oturmaya gittiler Ancak Sorgu’nun tavırlarından rahatsız olan S. bulundukları mekandan da ayrılarak arkadaşlarının olduğu başla bir mekana geçti. Daha sonra S.’nin olduğu mekana giden Sorgu S.’ye ‘eve gidelim’ diyerek mekandan çıkarmaya çalıştı. Mekandan kalkıp eve doğru başka bir yoldan yürümeye başlayan S. ve Sorgu İstiklal Caddesi üzerinde karşılaşarak S.’nin evine geçtiler. S. lavabodan çıkar çıkmaz aniden tekme ve yumruklarla saldıran Sorgu S.’nin burnunu kırdıktan sonra evden ayrıldı.

Olayın ardından S.’ye mesaj atmaya devam eden Sorgu “Eğer o gün silahım olsaydı seni öldürürdüm” diyerek tehditlerini sürdürmeye devam etti. Şiddete uğrayan kadının çevresini de tehdit etmeye başlayan Sorgu dün gece ise şiddet uyguladığı evin önüne giderek zile bastı. Ancak o an evde olan S.’nin arkadaşları Sorgu’yu evden uzaklaştırdı.

Sorgu’nun abisi Munzur Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve 27. Dönem AKP Dersim Milletvekili adayı Cem Tekinoğlu da hakkında taciz iddialarıyla kısa bir süre önce gündeme gelmişti.

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