Birlikte video izleyen şempanzeler arasında yakınlık bağı daha güçlü oluyor

Bilim insanları, birlikte video izleyen şempanzelerin, beraber film veya televizyon izleyen insanların hissettiği gibi birbirlerine bağlılık ve yakınlık hissettiklerini söylüyor.

BBC‘nin haberine göre, araştırma için, birlikte videolar izleyen bir çift şempanze incelendi. Psikologlar, şempanzeler arasında, daha önce yalnızca insanlara özgü olduğu düşünülen yakınlık geliştiğini gözlemledi.

Araştırmacılar bunun, birlikte bir şey izleyen bireylerde oluşan duygusal etkinin “derin evrimsel kökleri olduğunu gösterdiği” sonucuna vardı.

Bu inceleme ayrıca, ortak deneyimlerin azalmasıyla kaybedilenlere dair de soru işaretleri doğuruyor. Birlikte televizyon izlemeyi bırakan aile bireylerinin ayrı ayrı sosyal medyayla veya cep telefonlarıyla ilgilenmeleri de bu yakınlığın kaybolduğuna işaret ediyor.

Araştırmanın yazarlarından ABD Duke Üniversitesi nörolojik bilim ve psikoloji bölümünden Wouter Wolf, “Deneyimler birlikte izlenince zenginleşiyor” diyor.

Uzmanlar ayrıca, insanların seyirci olarak bir spor müsabakası gibi birlikte izledikleri etkinliklerde birbirleriyle nasıl bağ kurdukları hakkında da bir fikir verebileceğini söylüyor.