BİSAM araştırması: Asgari ücretlinin gıdada alım gücü azaldı

Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde Fiyatları, Tüketici fiyat endeksi (2003=100) ana grup ve alt ana gruplar verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, ücreti enflasyon oranında artan asgari ücretlinin gıda ürünlerinde alım gücü, Haziran ayında reel olarak yıllık yüzde 3.18 düştü.

Araştırmanın sonuçlarına göre, asgari ücretlinin alım gücü kaybı yaşadığı ürünlerin başında gelen meyvede bir yıllık alım gücü kaybı yüzde 12 oldu.

Bisam araştırmasının sonuçlarına göre, aynı dönemde;

>> Meyvede alım gücü kaybı yüzde 11.7,

>> Ekmek ve tahıllarda alım gücü kaybı yüzde 7.7

>> Ette alım gücü kaybı yüzde 5.5,

>> Süt, peynir ve yumurta grubunda alım gücü kaybı yüzde 4.6,

>> Katı ve sıvı yağlarda alım gücü kaybı yüzde 5.8,

>> Balıkta alım gücü kaybı yüzde 6.7,

>> Şeker, reçel, bal, çikolata ve şekerlemeler grubunda alım gücü kaybı yüzde 1.9 oldu.

Bisam araştırmasına göre asgari ücretlinin geliri ile 2018 yılı Haziran ayında alabildiği kadar meyve alabilmesi için asgari ücretin Haziran 2019’da 2 bin 830 lira, aynı miktar ekmek ve tahıl ürünü alabilmesi için asgari ücretin 2 bin 708 lira, aynı miktar et alabilmesi için asgari ücretin 2 bin 645 lira, aynı miktar katı ve sıvı yağ alabilmesi için asgari ücretin 2 bin 653 lira, aynı miktar süt ve süt ürünü alabilmesi için 2 bin 621 lira olması gerekiyor.

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SEBZELERDE YILLIK YÜZDE 15 ARTIŞ

Araştırma kapsamında incelenen verilere göre, asgari ücretlinin alım gücü sebzelerde yıllık yüzde 18.16 artarken, 12 aylık ortalamalar üzerinden sebze fiyatlarının (Haziran 2019-Temmuz 2018 ve Haziran 2018-Temmuz 2017 dönemleri karşılaştırıldığında) yüzde 57 arttığını gösterdi.