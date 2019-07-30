Bisikletle 81 ili gezdi

Tekirdağ’da yaşayan 19 yaşındaki Recep Tiftik, Türkiye’nin en genç bisiklet gezgini. 25 Temmuz 2018’de yola çıkan Tiftik, bisikletiyle 12 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye’nin 81 ilini gezdi.

‘Bisikletle 81 İl’ sloganıyla yola çıkan Tiftik, Türkiye turunu 12 ayda tamamladı. Yolculuğa başladığında 18 yaşında olan ve doğum gününü bisiklet üzerinde kutlayan Tiftik, “Bisikletle ülkeyi gezme hayalimi gerçekleştirmek için eğitimime ara verdim. 1 hafta önce yolcuğum bitti” dedi. 2016’dan önce bisiklete hiç binmediğini söyleyen Tiftik, şunları aktardı:

“Bisikletle seyahat etmek istiyordum ama nereden başlayacağımı bilmiyordum. Kısa sürüşler yapmaya Ege ve Trakya bölgesinden başladım. O zaman ülke turu yapmaya karar verdim. Bisiklet zorlu ama mükemmel bir taşıt. Yavaş gidiyorsun ve bu sayede daha iyi keşfediyorsun. Bence herkes bisiklete binmeli.”

İnsanlar evini açtı

Yolculuğun kendisine iyi ve kötü birçok tecrübe kazandırdığını söyleyen Tiftik,”Yaşadığım güzel şeylerin ardından kötü şeyler de gördüm. Yolun fıtratında bunlar da var” diye konuştu.

Tiftik, gittiği yerlerde zaman zaman birçok kişinin kendisine kapı açtığını, misafir ettiğini kimi zaman da yanından ayırmadığı çadırında konakladığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Zirvesine çıkacağımı hayal edemediğim dağların zirvesine bisikletle çıkıp kamp kurdum. 100’den fazla insanın evine misafir oldum” diye konuştu.

Bisiklet gezgini Tiftik, hayalinin eğitimini bitirdikten sonra Orta Asya’yı gezmek olduğunu dile getirdi.