Bisikletli ulaşımda İzmir örnek olacak

İzmir’de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve teşvik etmek için adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler’in Avrupa Birliği (AB) destekli “Haydi Türkiye Bisiklete” projesinde öncü kent seçildi. 15 ay sürecek projenin sonunda hazırlanan rapor, bisikletli ulaşıma yönelmek isteyen Türkiye’deki diğer belediyeler için de bir yol haritası oluşturacak.

Trafik yoğunluğuna çare bulmak, küresel iklim krizinin etkisini azaltmak amacıyla çevreci ulaşım modellerine yönelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyor. Kente kazandırılan bisiklet yolları ve kiralık bisiklet sistemi “BİSİM”in devreye girmesi ile İzmir’de artan bisiklet kullanımı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in makam arabası yerine şehir içi ulaşımda bisikleti tercih ederek İzmirliler’i bisikletli ulaşıma teşvik etmesiyle de ivme kazandı.

Ulaşım Ana Planı kapsamında 2030 yılına kadar mevcut bisiklet yolunu 453 kilometreye çıkarmayı, kentin iç kısımlarına da bisikletle ulaşım imkanı sağlamayı, bisiklet istasyonlarının raylı sistem ağlarına ve aktarma merkezlerine erişimini artırmayı, bisiklet sayısını artırıp kiralama bedelini düşürmeyi planlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi “Haydi Türkiye Bisiklete” projesini hayata geçirmek istiyor.

Sürdürülebilir kentsel gelişimi hayata geçirmek için ABD, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika ve Türkiye’de çalışmalar yürütülen WRI (World Resorces) Sürdürülebilir Şehirler Ağı’nın Türkiye ayağında yürütülen projede İzmir, Eskişehir ve Lüleburgaz ile birlikte pilot il seçildi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı II çerçevesinde fon alan ve bisikleti ulaşım aracı haline getirmek isteyen belediyelerin farkındalık kampanyalarına destek olmayı hedefleyen proje 2020 yılının Haziran ayında tamamlanacak.

NELER YAPILACAK?

Aktif ve doğru iletişim kampanyaları ile kentsel alanlarda bisiklet kullanımının artırılmasının amaçlandığı proje kapsamında, belediye ve sivil toplum işbirliğinin desteklenmesi öne çıkıyor. Büyükşehir belediyesi yetkilileri, geçtiğimiz hafta Hollanda’da düzenlenen saha çalışmasında yer aldı. Yetkililer, İzmir’de bisiklet kültürünün geliştirilmesi için eğitim alacak, örnekleri yerinde inceleyecek ve bisikletli bir kent için kapasite geliştirecek. Üç kentin büyükşehir belediyeleri, bisiklete dair çalışmalar yürüten yerel sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, bisikletli ulaşım konusundaki farkındalığı arttırmaya yönelik kampanyalar hayata geçirecek. “Haydi Türkiye Bisiklete!” projesinin sonunda ise, her bir belediyenin yaşadığı deneyimleri, iletişim kampanyalarını ve elde ettiği sonuçları içeren bir rapor yayınlanacak. Bu rapor, bisikletli ulaşıma yönelmek isteyen Türkiye’deki diğer belediyeler için de bir yol haritası oluşturacak.

İZMİR EUROVELO VE VELO-CİTY’DE

Dünyadaki en önemli bisiklet zirvesi kabul edilen, bisikletin Expo’su olarak tanımlanan Velo-City organizasyonunda bu yıl İzmir de yerini aldı. 25-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Dublin’de gerçekleştirilen etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, iki önemli UNESCO kentini buluşturan 498 km’lik bisikletli turizm ağını da tanıttı. EuroVelo’nun 15 adet uzun yol bisiklet rotasından biri olan ve İzmir’in dahil olduğu “EuroVelo 8 Akdeniz Rotası” İspanya’dan başlıyor. Fransa, Monoco, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan olmak üzere 10 ülkeden geçiyor. Rota üzerinde 23 dünya mirası ve Ege Bölgesi’ne özgü 712 balık türü bulunuyor. Avrupa Bisikletliler Federasyonu (ECF), Türkiye rotasını önümüzdeki günlerde EuroVelo’ya resmi olarak ekleyecek.