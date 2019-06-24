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25.06.2019
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Bitcoin’de son durum

birgun.net birgun.net

Kripto para birimleri piyasalarındaki genel düşüş eğilimine rağmen piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 11 bin dolar sınırında hareket ediyor.

Kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin’in TSİ 00:39’da 11 bin 234 dolarla son 15 ayın en yüksek düzeyini görmesinin ardından piyasada görülen kısa süreli artış yerini düşüşe bıraktı.

Kıbrıs merkezli sosyal ticaret ve yatırım platformu eToro Analisti Matt Greenspan, Bitcoin’deki artışta Facebook’un kripto para birimi Libra’nın kripto para birimleri adaptasyonunu artıracağı beklentilerinin etkili olduğunu söyledi. Greenspan, “Yatırımcılar, Facebook gibi büyük şirketlerin gelecekte piyasaya dahil olma ihtimalini değerlendiriyor ve Libra’nın kripto para birimlerine yönelik büyük bir farkındalık oluşturup adaptasyona yardımcı olacağına inanıyorlar” dedi.

Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.64 artışla 10 bin 868 dolardan işlem gördü ve 193 milyar 219 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 59.2’sini oluşturdu.

Toplam 2,278 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.10 ve yüzde 5.20 ile Bitcoin dışında sırasıyla yalnızca Tether ve TRON yükseldi. En büyük 100’den de son 24 saatte 57’si düştü ve yüzde 6.63 ile en çok 65’inci sıradaki Verge değer kaybetti.

Piyasadaki genel düşüşe rağmen Bitcoin’deki yukarı yönlü eğilime paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte 0.09 artışla 326 milyar 563 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 68 milyar 412 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

  • 1.Bitcoin yüzde 1.64
  • 9.Tether yüzde 0.10
  • 10.TRON yüzde 5.20 yükselirken
  • 2.Ethereum yüzde 0.42
  • 3.Ripple yüzde 2.20
  • 4.Litecoin yüzde 3.55
  • 5.Bitcoin Cash yüzde 2.25
  • 6.EOS yüzde 2.49
  • 7.Binance Coin yüzde 1.70
  • 8.Bitcoin SV yüzde 2.14 düştü.
Kaynak:DHA

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