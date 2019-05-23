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23.05.2019
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Bitmeyen kazalar

İstanbul Havalimanı’nda rüzgar nedeniyle uçakların Çorlu’ya inmek zorunda kalmasının ardından şimdi de THY’nin İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, elektrik direğine çarptı

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AKP Hükümeti’nin “gözde” firmaları olan Limak, Kolin, Cengiz, Mapa, Kalyon Ortak Girişim Grubu’nca inşa edilen İstanbul Havalimanı’nda kazaların ardı arkası kesilmiyor.

Hava koşulları nedeniyle uçakların iniş yapamamasının, apronda görevli operasyon aracının uçuş ekibini taşıyan otobüse çarpmasının ardından şimdi de Türk Hava Yolları (THY)’nın İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, sağ kanat ucundan aprondaki elektrik direğine çarptı. Uçağın kanadında hasar oluştu. Uçağın direğe çarpması ile sarsılan yolcular başka bir uçak ile Ankara’ya gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, TK-2108 sefer sayılı Ankara seferini yapan THY’nin Boeing 777-300 tipi uçağı, 274 yolcusunu alarak park pozisyonundan ayrıldı. Uçak, taksiye başladığı esnada sağ kanadını elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yıkıldı ve uçağın kanadı hasar aldı.

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THY’DEN AÇIKLAMA

THY Basın Müşavirliği olaya ilişkin yaptığı yazılı bir açıklamada, “TK- 2108 sayılı İstanbul – Ankara seferimizi icra etmek üzere, kalkış için pist başına doğru taksi yapmakta olan TC-LJE kuyruk kodlu Boeing 777/300 tipi uçağımız, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas etmiştir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir” denildi.

İLK DEĞİL

18 Mayıs’ta yer hizmetleri şirketine ait apronda görevli operasyon aracı, uçuş ekibini taşıyan otobüse çarptı. Kazada yaralanan iki personel hastaneye kaldırıldı.

19 Mayıs’ta da çok sayıda uçak rüzgar nedeniyle uzun süre tur attıktan sonra bazı uçaklar Tekirdağ Çorlu Havalimanı’na yönlendirildi.

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