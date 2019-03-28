‘Biz halkımızı çıkarsız sevdik’

CHP’nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyoğlu için seçim vaatlerini açıklayan Taş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da yanıt verdi: “Soylu gibi 10 yıl önce söylediklerini unutanlardan değilim. Ben siyasetçi de değilim, devrimciyim.”



Önceki akşam katıldığı Halk TV canlı yayınında yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Taş, insanların artık Beyoğlu’nda eğlenmediğini dile getirdi. Taş, “O kadar büyük bir kötülük yaptılar ki Beyoğlu’na, kendi muhafazakâr anlayışlarını tarihi Beyoğlu’na giydirmeye çalıştılar. Beyoğlu ışıltısını kaybetti” dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı polemiğe değinen Taş, “Soylu gibi 10 yıl önce söylediklerini unutanlardan değilim. Ben siyasetçi de değilim, devrimciyim” ifadesini kullandı.



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Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan konuşmasında Taş, şunları söyledi: “Ben Rizeliyim. Eski futbolcuyum. İmam hatip eğitimini almışım. Sosyalistim. Devrimciyim. Ve halkımızla hiçbir problemi olmayan insanlardanım. Bu halk için arkadaşlarımız çıkarsızca bedel ödedi, yaşamlarını verdi. Biz bu halkı çok içten, gönülden, çıkarsız ve bedelsiz sevdik. Kimse bizim kadar samimi bir şekilde sevmedi bu memleketi. Ben aday olduğumda bana ‘sen dindar halkımızın içerisine nasıl gideceksin?’ dediler.

Ben dedim ki ‘bu halkın içerisinde başı dik alnı açık gezmeyi en çok hak eden bu ülkenin devrimcileridir.’ Çünkü biz halkımızı hiçbir zaman aldatmadık. Hırsızlık yapmadık. Yolsuzluk yapmadık. Rüşvet almadık. Alnımız ak. Biz çıkıp bu memlekette konuşamayacağız da bu halkı soyup soğana çevirenler mi konuşacak?” dedi.