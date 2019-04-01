Biz kazandık

Türkiye siyasi tarihinin en adaletsiz seçimini geride bıraktı. AKP-MHP ittifakı devletin tüm imkanlarını kullandığı seçimde, tehdit, baskı ve şiddetle muhalefeti hizaya getirme girişimi sonuç vermedi.

Neredeyse Türkiye’nin tüm büyük şehirlerinde Cumhur İttifakı oy kaybederken Ankara, Adana, Mersin, Artvin, Bilecek, Bolu, Kırşehir, Ardahan gibi illeri net bir yenilgi aldı. Bu illeri CHP kazandı. İstanbul ve Balıkesir’de ise (itirazlar var) büyük çekişme sonucunda yenilgiyi tattı.



ÇÖZÜLME BAŞLADI



Erdoğan, kendi için referanduma dönüştürdüğü süreci çok açık ki kaybetti. Hiç beklemediği bir tokat yedi. Erdoğan, Bahçeli ve Binali Yıldırım’ın konuşmalarında kullandıkları dil, bu açık yenilginin ciddi bir şok yarattığını da gösteriyor. Önümüzdeki birkaç gün kuşkusuz yenilgiyi ağızlarına almayacaklar ama kısa süre sonra ciddi muhasebe başlayacaktır. Erdoğan’ın bir haftalık düşünme süresi ardından yol haritasını belirleyecektir. Bu aynı zamanda sağda taşların terinden oynaması anlamına gelecek.



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TÜSİAD’IN AÇIKLAMASI



Saatler 17’yi gösterirken TÜSİAD tarafından basın-yayın kuruşlarına açıklama yaptı. Bu açıklamada hem ekonomik hem de demokrasi alanında reform ve yeniden yapılanma önerdi. Zamanlama rast gele olmadığı çok açık. Kuşkusuz bunu aynı zamanda batınında talebi olarak anlamak lazım. Üstelik artık Cumhur İttifakı’nın alternatifinin oluşmaya başladığı bir dönemde bu talepler daha yüksek sesle yapılacaktır.



BUNUN ADI BAŞARIDIR



Türkiye’nin son on yılında yaşananlara bakıldığında toplumsal muhalefet açısından bunun başarı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Erdoğan-Bahçeli koalisyonunu durduran irade, tüm baskılara direnen, dayatılan hayatı kabul etmeyen, bu uğurda bedel ödeyenlerindir. Bu başarı en çok da onların eseridir. Bundan sonrada yaşanacak sürecinde temel aktörü onlar olacaktır.

Cumhur İttifakı artık duvara yaslanmıştır. Çıkabileceği en yüksek noktadır ve inişe başlamıştır. Artık bu inişe fren tutmaz. Teslim alınamayanlar artık daha cesur ve öz güvenli adımlar atacaktır. Durdurmayı başaranlar, yeni bir hayatı kurmayı da başaracaktır. Bu sefer biz kazandık. Ve bu sadece başlangıç.